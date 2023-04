HLV Ancelotti xác nhận được LĐBĐ Brazil quan tâm

TPO - Đích thân HLV Carlo Ancelotti vừa lên tiếng xác nhận rằng, ông đang nhận được sự quan tâm từ LĐBĐ Brazil (CBF).

Sau khi World Cup 2022 hạ màn, HLV Tite đã chính thức đệ đơn từ chức. Điều đó khiến CBF phải để cựu danh thủ Ramon Menezes làm HLV tạm quyền ở ĐT Brazil trong thời gian tìm người thay Tite.

Từ cuối năm ngoái đến nay, CBF đã bỏ ra khá nhiều công sức để tìm kiếm người thay thế HLV Tite. Thế nhưng, đến thời điểm này, ĐT Brazil vẫn chưa có HLV chính thức.

Thời gian qua, CBF luôn xem Carlo Ancelotti là ứng cử viên số một để thay thế HLV Tite. Mới đây, đích thân chiến lược gia người Italia đã lên tiếng xác nhận thông tin về việc ông được LĐBĐ Brazil liên hệ.

HLV Ancelotti nói: “Thực tế là ĐTQG Brazil muốn có tôi. Điều đó khiến tôi vui mừng, hạnh phúc. Thế nhưng, tôi yêu Real Madrid và muốn thực hiện, tôn trọng hợp đồng của mình.

Giải nghệ sau khi chia tay Real ư? Tôi không thể xác nhận điều đó ở thời điểm này. Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi đội bóng không cần đến tôi”.

Hợp đồng hiện tại giữa HLV Ancelotti với Real chỉ còn thời hạn tới tháng 6/2024. Tuy nhiên, do thất vọng với thành tích yếu kém của “Los Blancos” tại La Liga nên Chủ tịch Florentino Perez đang cân nhắc khả năng sa thải nhà cầm quân 63 tuổi vào cuối mùa giải.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Chủ tịch Perez đang nhắm tới một số cái tên như Mikel Arteta (Arsenal), Jose Mourinho (AS Roma), Mauricio Pochettino (tự do), Mauricio Pochettino (tự do) và Raul Gonzalez (đội trẻ Real) để thay thế.

Nếu Real sa thải HLV Ancelotti, CBF sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận chiến lược gia người Italia. Về phần mình, dẫn dắt ĐT Brazil cũng được xem là sự lựa chọn lý tưởng với “Carletto” trong trường hợp ông rời sân Bernabeu.