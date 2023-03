Giảm doanh thu, khoản nợ của MU tăng lên mức 535,7 triệu bảng

TPO - Do giảm doanh thu trong quý I/2023 nên tổng số nợ của MU đã tăng từ 477,1 triệu bảng lên mức 535,7 triệu bảng.

MU vừa công bố doanh thu trong quý I/2023. Tổng doanh thu quý này của họ giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó khiến tổng số nợ của đội chủ sân Old Trafford tăng từ 477,1 triệu bảng lên mức 535,7 triệu bảng.

Doanh thu thương mại tăng 22,2% so với quý IV/2022, lên mức 78,7 triệu bảng nhờ doanh thu bán vé, khách sạn, quyền thành viên và bản quyền phát sóng kỷ lục. Sau khi trừ các khoản chi phí, mức lãi ròng trong quý I vừa qua của MU là 6,3 triệu bảng.

Dự kiến, tổng doanh thu trong năm nay của MU sẽ rơi vào khoảng 590-610 triệu bảng.

Tuyên bố của MU cho biết: “Doanh thu thương mại trong quý I của CLB là 78,7 triệu bảng, tăng 14,3 triệu bảng, tương đương 22,2% so với quý trước. Doanh thu tài trợ là 50,4 triệu bảng, tăng 15,2 triệu bảng, tương đương 43,2% so với quý trước nhờ tác động của thỏa thuận tài trợ áo tập với Tezos.

Doanh thu bán lẻ, buôn bán, quần áo và sản phẩm là 28,3 triệu bảng, giảm 0,9 triệu bảng, tương đương 3,1% so với quý trước. Doanh thu bản quyền truyền hình trong quý là 58,7 triệu bảng, giảm 27,7 triệu bảng, tương đương 32,1% so với quý trước.

Trong khi đó, doanh thu khác từ các trận đấu sân nhà là 29,9 triệu bảng, giảm 4,7 triệu bảng, tương đương 13,6% so với quý trước. Nguyên nhân do CLB thi đấu tại Old Trafford ít hơn 2 trận so với quý trước.

Tổng chi phí duy trì hoạt động của CLB trong quý I vừa qua là 167,6 triệu bảng, giảm 12,1 triệu bảng, tương đương 6,7% so với quý trước”.

Hiện tại, gia đình Glazer đang rao bán MU. Hai tỷ phú quan tâm là Sir Jim Ratcliffe - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn hóa chất Ineos (có trụ sở tại London, Anh) và Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani - Chủ tịch Ngân hàng lớn nhất Qatar (QIB).