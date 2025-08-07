Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HIEUTHUHAI - HURRYKNG "đu trend" Aura Farming, mang điệu chèo thuyền đi muôn nơi

Lan Anh - Ảnh, clip: Tổng hợp

HHTO - HIEUTHUHAI và HURRYKNG chứng minh độ “u mê không lối thoát” với trào lưu Aura Farming khi bị fan bắt gặp “chèo thuyền” mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi lên sân khấu.

Thời gian gần đây, trào lưu Aura Farming gây sốt trên mạng xã hội và vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" khi ngày càng có nhiều nghệ sĩ Việt hào hứng bắt trend. Mới đây, HIEUTHUHAI tiếp tục khiến khán giả thích thú khi bất ngờ "mang cả đường đua chèo thuyền" lên sân khấu trong một show diễn mà anh góp mặt.

Nguồn: @yenchu01111

Khoảnh khắc nam rapper hóa thân thành “cậu bé trên thuyền đua” và thực hiện những động tác chèo thuyền đầy ngẫu hứng đã nhanh chóng khiến khán giả phấn khích.

HIEUTHUHAI có "chấp niệm" đặc biệt với trào lưu này. Nguồn: @hyzh.twii.15

Không chỉ riêng HIEUTHUHAI, một thành viên khác của GERDNANG - HURRYKNG, cũng thích thú với Aura Farming. Trong một đoạn clip do người hâm mộ ghi lại gần đây, HURRYKNG với dáng vẻ “tẻn tẻn” đáng yêu đã không ngần ngại thể hiện động tác "iconic" của trào lưu này.

HURRYKNG "tỉnh bơ" khi thấy fan ghi hình mình, vô tư thực hiện động tác "chèo thuyền". Nguồn: @h88anh

Trước đó, tại concert Anh Trai "Say Hi" Las Vegas, dàn nghệ sĩ cũng “bắt sóng” trào lưu Aura Farming. Không chỉ dừng lại ở GERDNANG, những cái tên như Isaac, RHYDER, Hải Đăng Doo... đều nhiệt tình nhập cuộc bắt trend.

Nguồn: @kylianthesneaker01
Nguồn: @coemnghihe
Dàn Anh trai từng "phủ sóng" trào lưu này tại concert Las Vegas.

Dù đã xuất hiện từ lâu, sức nóng của Aura Farming chưa hề hạ nhiệt trong showbiz Việt. Nhiều gương mặt nổi tiếng từ các lĩnh vực khác như cầu thủ Nguyễn Công Phương, nam vương Hưng Nguyễn… cũng gia nhập đường đua “chèo thuyền”.

Buitruonglinh "gỡ phong ấn" hướng nội để hòa vào trào lưu.
"Chiến sĩ nhập vai" Hưng Nguyễn tranh thủ quay trend trong lúc chụp ảnh.
Cầu thủ Công Phương quay trend ăn mừng chiến thắng.

Aura Farming là thuật ngữ viral dùng để mô tả hành động “nuôi dưỡng aura” - tức khí chất, sự thu hút hoặc năng lượng cá nhân khiến ai đó trở nên nổi bật và truyền cảm hứng. Trào lưu này bắt nguồn từ một đoạn clip ngẫu hứng của cậu bé chèo thuyền đua người Indonesia trên TikTok, sau đó nhanh chóng bùng nổ trên toàn cầu.

4620225-780546393.jpg
Cậu bé được yêu thích nhờ sự hài hước, vô tư và "tỏa khí chất" cực mạnh.
Nhiều ngôi sao quốc tế và dàn idol K-Pop như Seventeen, Enhypen... hay các cầu thủ nổi tiếng thế giới cũng đã tham gia trào lưu này.
chan-trang-t8-1.jpg
Lan Anh - Ảnh, clip: Tổng hợp
#Aura Farming #trào lưu #HIEUTHUHAI #GERDNANG #HURRYKNG #Hưng Nguyễn #trend TikTok #nghệ sĩ Việt #trend quốc tế

