HIEUTHUHAI - HURRYKNG "đu trend" Aura Farming, mang điệu chèo thuyền đi muôn nơi

Thời gian gần đây, trào lưu Aura Farming gây sốt trên mạng xã hội và vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" khi ngày càng có nhiều nghệ sĩ Việt hào hứng bắt trend. Mới đây, HIEUTHUHAI tiếp tục khiến khán giả thích thú khi bất ngờ "mang cả đường đua chèo thuyền" lên sân khấu trong một show diễn mà anh góp mặt.
Khoảnh khắc nam rapper hóa thân thành “cậu bé trên thuyền đua” và thực hiện những động tác chèo thuyền đầy ngẫu hứng đã nhanh chóng khiến khán giả phấn khích.
Không chỉ riêng HIEUTHUHAI, một thành viên khác của GERDNANG - HURRYKNG, cũng thích thú với Aura Farming. Trong một đoạn clip do người hâm mộ ghi lại gần đây, HURRYKNG với dáng vẻ “tẻn tẻn” đáng yêu đã không ngần ngại thể hiện động tác "iconic" của trào lưu này.
Trước đó, tại concert Anh Trai "Say Hi" ở Las Vegas, dàn nghệ sĩ cũng “bắt sóng” trào lưu Aura Farming. Không chỉ dừng lại ở GERDNANG, những cái tên như Isaac, RHYDER, Hải Đăng Doo... đều nhiệt tình nhập cuộc bắt trend.
Dù đã xuất hiện từ lâu, sức nóng của Aura Farming chưa hề hạ nhiệt trong showbiz Việt. Nhiều gương mặt nổi tiếng từ các lĩnh vực khác như cầu thủ Nguyễn Công Phương, nam vương Hưng Nguyễn… cũng gia nhập đường đua “chèo thuyền”.
Aura Farming là thuật ngữ viral dùng để mô tả hành động “nuôi dưỡng aura” - tức khí chất, sự thu hút hoặc năng lượng cá nhân khiến ai đó trở nên nổi bật và truyền cảm hứng. Trào lưu này bắt nguồn từ một đoạn clip ngẫu hứng của cậu bé chèo thuyền đua người Indonesia trên TikTok, sau đó nhanh chóng bùng nổ trên toàn cầu.