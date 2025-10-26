Hiệu ứng domino ở bệnh nhân vảy nến: Tổn thương da có thể lan tới tim, gan, khớp

TPO - Các bác sĩ cảnh báo, “hiệu ứng domino” ở người bệnh vảy nến nếu không được phát hiện và kiểm soát sớm có thể gây tổn thương toàn thân, thậm chí đe dọa tính mạng.

Thông tin trên được đưa ra tại Lễ kỷ niệm Ngày Vảy nến Thế giới 29/10 với chủ đề “Bệnh vảy nến và các bệnh đồng mắc – Tìm hiểu về hiệu ứng domino”. Sự kiện do Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp cùng Hội Da liễu Việt Nam và Hội Vảy nến Việt Nam tổ chức ngày 26/10 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và kêu gọi sự đồng hành, sẻ chia với người bệnh.

ThS. Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương phát biểu.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Phượng, Trưởng khoa Điều trị nội trú ban ngày, cho biết Bệnh viện Da liễu Trung ương hiện đang quản lý khoảng 5.000 bệnh nhân vảy nến, mỗi ngày tiếp nhận từ 20–40 ca điều trị nội trú.

Theo bác sĩ, tỷ lệ mắc vảy nến chiếm khoảng 2–4% dân số, tùy từng quốc gia. Nhờ truyền thông và nhận thức cộng đồng được nâng cao, số ca phát hiện bệnh sớm tăng đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người bệnh tự ý điều trị tại nhà, lạm dụng corticoid dẫn đến biến chứng nặng.

Một trường hợp điển hình là bệnh nhân 36 tuổi nhập viện trong tình trạng đỏ da toàn thân, tổn thương khớp nặng do tự dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân đã dần hồi phục.

Bệnh vảy nến không chỉ là những mảng đỏ, vảy trắng trên da mà đó còn là tình trạng viêm hệ thống có thể kéo theo những “viên domino” khác như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, béo phì, gan nhiễm mỡ, thậm chí ảnh hưởng tâm lý - tâm thần (lo âu, trầm cảm).

Và ở một số người bệnh, “domino” viêm khớp vảy nến có thể âm thầm xuất hiện với đau-cứng khớp buổi sáng, sưng ngón tay/chân, đau gót chân… Tình trạng này có thể để lại những di chứng nặng nề, ảnh hưởng nhiều chất lượng cuộc sống, công việc của bệnh nhân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ThS. Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết vảy nến là bệnh da mạn tính, ảnh hưởng sâu sắc đến thể chất và tinh thần người bệnh. Bệnh chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nên việc quản lý và theo dõi lâu dài là yếu tố then chốt.

“Chúng ta cần xây dựng hệ thống chăm sóc liên tục, chuyên sâu và nhân văn, giúp người bệnh được điều trị đúng, kịp thời và duy trì cuộc sống ổn định”, ông Thành nhấn mạnh.

Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã phối hợp với các bệnh viện tuyến tỉnh thành lập phòng khám chuyên đề vảy nến, giúp người dân địa phương tiếp cận điều trị hiện đại, chi phí hợp lý, giảm tải cho tuyến trung ương. Bệnh viện cũng thường xuyên tổ chức truyền thông, sinh hoạt cộng đồng, hỗ trợ người bệnh vượt qua mặc cảm và sống tích cực hơn.

Thuốc sinh học – hi vọng mới nhưng chi phí còn là rào cản

Theo bác sĩ Hoàng Thị Phượng, thuốc sinh học đang mở ra cơ hội điều trị hiệu quả vượt bậc cho bệnh nhân vảy nến. Tại bệnh viện, 513 bệnh nhân đã được điều trị bằng phương pháp này, nhiều người đạt hiệu quả 90–100% cải thiện tổn thương da.

Tuy nhiên, chi phí điều trị còn cao, 10–20 triệu đồng/tháng, trong khi bảo hiểm y tế mới chi trả 50%. “Chúng tôi mong muốn mức chi trả bảo hiểm được nâng lên, đồng thời các hãng dược tiếp tục hỗ trợ để nhiều bệnh nhân có cơ hội điều trị tốt hơn”, bác sĩ Phượng kiến nghị.

Anh Trần Quang H. (35 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội) – người mắc vảy nến 16 năm, chia sẻ: “Sau ba năm điều trị bằng thuốc sinh học, tôi có thể sinh hoạt, làm việc bình thường. Nhưng chi phí hơn 100 triệu đồng mỗi năm vẫn là gánh nặng lớn. Mong bảo hiểm y tế sẽ tăng mức chi trả để người bệnh như tôi được điều trị lâu dài và ổn định”.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân bị vảy nến.

Bác sĩ Phượng nhấn mạnh, vảy nến không phải bệnh lây nhiễm, có yếu tố di truyền, và cần được điều trị sớm, đúng phác đồ. Nâng cao nhận thức cộng đồng và giảm sự kỳ thị là điều thiết yếu để người bệnh có thể tự tin hòa nhập.

Xu hướng số lượng bệnh nhân mắc bệnh vảy nến ngày càng tăng lên do nhận thức và quan tâm về sức khỏe của người dân được cải thiện, cũng như sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người còn e ngại, kỳ thị và cho rằng bệnh vảy nến là bệnh lây nhiễm, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Do đó, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng và sự hỗ trợ của gia đình là rất quan trọng.

Nhấn mạnh đến việc tạo dựng hệ thống chăm sóc liên tục, chuyên sâu cho người bệnh là điều hết sức cần thiết và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho hay, trong nhiều năm qua, với vai trò là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về da liễu, bệnh viện luôn tiên phong trong công tác khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế; đồng thời không ngừng nỗ lực để mang đến chất lượng điều trị tốt nhất và cuộc sống tự tin hơn cho người bệnh vảy nến.