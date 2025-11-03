Hệ thống quán Trung Nguyên Legend liên tục phát triển, khẳng định vị thế hàng đầu

Đặc sắc mô hình Trung Nguyên E-Coffee tại Coffee Expo Vietnam 2025

Coffee Expo Vietnam 2025 (từ 30/10-01/11) là triển lãm hàng đầu trong ngành cà phê và công nghiệp thực phẩm đồ uống tại Việt Nam với sự quy tụ hơn 300 gian hàng từ 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước, các chuyên gia quốc tế, nhà đầu tư và cộng đồng người yêu cà phê. Hiện diện tại Coffee Expo Vietnam 2025, Trung Nguyên Legend giới thiệu mô hình Trung Nguyên E-Coffee – “Cộng đồng cửa hàng ba nền văn minh cà phê Trung Nguyên Legend” cùng những trải nghiệm cà phê và văn hóa cà phê độc đáo. Kết hợp hình ảnh nhận diện nổi bật, thiết kế không gian ấn tượng cùng hệ sản phẩm, menu được bố trí theo ba văn minh cà phê thế giới Ottoman - Roman - Thiền, Trung Nguyên E-Coffee trở thành điểm hút ấn tượng của Coffee Expo năm nay.

Trung Nguyên Legend đem đến Coffee Expo Vietnam 2025 những trải nghiệm đặc biệt về 3 nền văn minh cà phê Ottoman – Roman – Thiền.

Đặc biệt, show trình diễn pha chế 3 nền văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền được tổ chức liên tục, đem đến những trải nghiệm hấp dẫn, thu hút đông đảo khách tham quan và đối tác. Hạ Vi - một trong những khách tham quan Coffee Expo Vietnam 2025 chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm xuyên suốt 3 nền văn minh cà phê thế giới và cảm thấy rất thú vị khi biết rằng cà phê có bề dày lịch sử hình thành cùng nhiều cách pha chế, thưởng thức. Em đặc biệt ấn tượng với văn minh cà phê Thiền, một triết lý cà phê từ Trung Nguyên Legend sáng tạo cho văn hóa cà phê Việt Nam”.

Đồng thời, Trung Nguyên E-Coffee - mô hình “truyền cảm hứng khởi nghiệp thành công” (theo CNN) cũng nhận được sự quan tâm, tìm hiểu của các đối tác đối tác trong và ngoài nước tại Coffee Expo Vietnam 2025. Ông Marcus Yek – khách hàng đến từ Malaysia chia sẻ: “Tôi cho rằng trong tất cả các gian hàng ở đây, Trung Nguyên E-Coffee là nổi bật nhất về mô hình nhượng quyền cà phê. Tôi thực sự rất ấn tượng và rất thích. Thiết kế tổng thể mang lại cảm giác thoải mái, thu hút và bắt mắt. Tôi đang tìm hiểu thêm về cơ hội hợp tác và tin rằng tại thị trường Malaysia, Trung Nguyên E-Coffee có tiềm năng lớn”.

Mô hình Trung Nguyên E-Coffee nhận được sự quan tâm của đông đảo đối tác, khách hàng trong nước, quốc tế tại Coffee Expo Vietnam 2025.

Với mô hình năng động, linh hoạt, hiệu quả và chính sách nhượng quyền tối ưu, tối đa lợi ích nhất cho đối tác, ngay tại Coffee Expo Việt Nam 2025, Trung Nguyên E-Coffee thu hút gần 100 đối tác ký kết hợp tác thành công, tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển rộng khắp với 3.000 cửa hàng tại Việt Nam và quốc tế, cũng như mở rộng tại Mỹ, Trung Quốc, Australia, Canada, Ấn Độ, Hàn Quốc, Dubai, Pháp và nhiều quốc gia châu Á - châu Âu,…

Hệ thống quán Trung Nguyên Legend được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế uy tín

Trong năm 2025, hệ thống quán của tập đoàn Trung Nguyên Legend với 3 thương hiệu Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên Legend Café và Trung Nguyên E-Coffee liên tục phát triển và được đón nhận mạnh mẽ tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Đặc biệt, tinh thần sáng tạo, liên tục đổi mới cùng sự tin yêu của cộng đồng người yêu cà phê, hệ thống quán Trung Nguyên Legend đã nhận được những giải thưởng uy tín.

Nổi bật, tháng 9/2025, hệ thống quán Trung Nguyên Legend liên tiếp được vinh danh “Top 5 Thương hiệu Uy tín Hàng đầu Châu Á 2025” do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á phối hợp cùng nhiều tổ chức quốc tế thực hiện, và đạt danh hiệu “Doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo 2025” do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng với sự tham gia bình chọn trực tiếp từ người tiêu dùng. Trước đó, tháng 4/2025, mô hình Trung Nguyên E-Coffee được vinh danh “Top 5 Thương hiệu mạnh ASEAN 2025”, hội tụ đủ yếu tố “chất lượng - chuẩn mực - bền vững - truyền cảm hứng” theo đánh giá của Hội đồng Thẩm định Quốc tế.

Những giải thưởng này không chỉ khẳng định tính chuyên gia, chuyên biệt của hệ thống quán Trung Nguyên Legend - nơi hội tụ tinh hoa 3 nền văn minh cà phê tiêu biểu thế giới Ottoman – Roman – Thiền, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của thương hiệu trên hành trình đẩy mạnh sự hiện diện “không gian cà phê mang đậm bản sắc, văn hóa của Việt Nam ra toàn cầu”.

Các người đẹp Hoa hậu Hòa bình quốc tế thích thú khám phá hệ sinh thái sản phẩm cà phê đa dạng, giàu bản sắc trong không gian Trung Nguyên Legend.

Từ menu F&B đến hệ sản phẩm bán lẻ, hệ thống quán Trung Nguyên Legend phục vụ những sản phẩm cà phê tuyệt ngon được chế biến từ những hạt cà phê robusta và arabica ngon nhất thế giới tuyển chọn từ những vùng nguyên liệu hàng đầu như Buôn Ma Thuột của Việt Nam, Brazil, Colombia, Ethiopia, Jamaica,…, kết hợp sáng tạo theo 3 văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền, tạo nên dấu ấn đặc trưng. Với hơn 1.000 không gian, cửa hàng mang thương hiệu Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Việt Nam và quốc tế, hệ thống quán Trung Nguyên Legend đang là “điểm đến cà phê” đặc sắc, nơi người yêu cà phê toàn cầu được trải nghiệm toàn diện từ sản phẩm đến văn hóa thưởng lãm cà phê Việt Nam.

Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend khai trương tháng 8.2025 tại Portland (Mỹ) được chuyên trang ẩm thực Eater Portland đánh giá “mang đến trải nghiệm thực sự hiếm thấy dành cho những ai yêu thích cà phê”.

Tại Mỹ, Trung Nguyên Legend đã có 8 không gian hiện diện tại các thành phố lớn như San Jose, Los Angeles, Long Beach, Carrollton, Portland, Houston,… Trong đó, Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend tại Portland, bang Oregon ra mắt vào tháng 8/2025 được tờ Eater Portland đánh giá mang đến “trải nghiệm toàn diện dành cho những ai yêu thích cà phê” tại Mỹ.

Tại Trung Quốc, với 21 không gian quán tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Đông Hưng, Tô Châu, Chiết Giang… hệ thống quán Trung Nguyên Legend là “thương hiệu cà phê đến từ Đông Nam Á có số lượng quán nhiều nhất tại Trung Quốc” và nhiều năm đứng vị thứ cao trên bảng xếp hạng quốc tế như: “Quán cà phê tốt nhất”, “Thương hiệu chuẩn mực trải nghiệm văn hóa cà phê của năm”. Đặc biệt, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, hệ thống quán Trung Nguyên Legend được các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc ghi nhận là cầu nối quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam, thúc đẩy giao lưu quốc tế.

Những phong cách thưởng lãm theo 3 nền văn minh cà phê thế giới cùng không gian đậm dấu ấn văn hóa cà phê Việt Nam của hệ thống quán Trung Nguyên Legend tạo sức hút mạnh mẽ với người yêu cà phê toàn cầu.

Sắp tới, Trung Nguyên Legend sẽ tiếp tục ra mắt những không gian quán tại Melbourne (Úc), Canada, đẩy mạnh hiện thực hóa mục tiêu 100 quán tại Mỹ, 130 quán tại Trung Quốc, và mở rộng thị trường tại Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp, châu Á và châu Âu…,

Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống quán kết hợp sự bao phủ rộng khắp hệ sản phẩm cà phê hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt là các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản cùng các khu vực Đông Nam Á, châu Á, châu Âu… Trung Nguyên Legend đang tiếp tục thúc đẩy “làn sóng tiêu dùng cà phê Robusta Việt Nam” trên toàn cầu.

Đặc biệt, tại thị trường ASEAN – “một trong những khu vực có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới giai đoạn 2024-2029” (theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF), thông qua việc hợp tác chiến lược với nhiều đối tác lớn tại Singapore, Malaysia, Philippines…, trong năm 2025, Trung Nguyên Legend đã nhanh chóng phủ sóng hệ sản phẩm đa dạng từ cà phê rang xay, hòa tan, các dòng sản phẩm mới trên tất cả các kênh bán hàng offline, online... và cả trong tâm trí người tiêu dùng quốc tế.

Trong bối cảnh ngành cà phê Việt Nam đang tăng trưởng đầy triển vọng, với những dấu ấn mạnh mẽ về mô hình, dự án, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN, EU, Ấn Độ… và trên toàn cầu, Trung Nguyên Legend tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu cà phê số 1 trên hành trình đưa cà phê Việt Nam chinh phục toàn cầu, từng bước hiện thực hóa mục tiêu 20 tỷ USD cho ngành cà phê Việt Nam, để một ngày “nói tới cà phê, thế giới sẽ nghĩ đến Việt Nam”.