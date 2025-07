Hé lộ không gian đỉnh cao của ROG Exclusive Store đầu tiên tại TP.HCM

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, cộng đồng game thủ tại TP.HCM sẽ chính thức được “mục sở thị” ROG Exclusive Store đầu tiên tại thành phố, chuẩn bị khai trương vào ngày 26/7 tới. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa ASUS và An Phát Computer, nhằm mang đến một không gian trải nghiệm chuyên biệt dành riêng cho những người đam mê gaming và hệ sinh thái ROG.

Không gian trải nghiệm chuẩn chất game thủ

Tọa lạc tại địa chỉ 158-160 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM, ROG Exclusive Store được thiết kế hiện đại, đậm chất gaming, trưng bày đa dạng các dòng laptop chơi game mang dấu ấn đặc trưng của ROG.

Điểm khác biệt của mô hình lần này nằm ở trải nghiệm thực tế và tính tương tác cao. Người dùng không chỉ được quan sát sản phẩm mà còn có thể trực tiếp thử sức với các cấu hình mạnh mẽ tại khu vực ROG Gaming Zone – một không gian được bố trí riêng để mang đến cảm giác “chiến đấu” chân thật và phấn khích nhất. Một ngày duy nhất – Trọn vẹn ưu đãi và hoạt động sôi động

Sự kiện khai trương sẽ chính thức diễn ra từ 13h đến 20h ngày 26/7, với chuỗi hoạt động liên tục dành cho khách tham dự.

Ngay khi đến nơi, 300 khách đầu tiên hoàn thành các thử thách đơn giản như chơi Valorant, check-in Facebook và đánh giá 5 sao trên Google Maps sẽ nhận ngay quà tặng độc quyền từ An Phát x ASUS ROG.

Trong khung giờ vàng từ 13h đến 14h, khách tham quan sẽ có cơ hội săn loạt ưu đãi giới hạn và quà tặng hấp dẫn khi mua laptop gaming ASUS. Tiếp đó, từ 14h đến 15h, chương trình bốc thăm trúng thưởng 100% sẽ được tổ chức cho khách mua sắm trong giờ vàng, với các phần quà giá trị như màn hình, chuột gaming, tai nghe gaming,...

Từ 16h đến 20h, khách tham dự sẽ bước vào phần sôi động nhất của sự kiện: giao lưu – thi đấu game cùng với KOL gaming đình đám TheAnh96, hứa hẹn mang lại không khí cuồng nhiệt và những màn so tài mãn nhãn.

An Phát đẩy mạnh mô hình trải nghiệm – kết nối cộng đồng game thủ

Sự kiện khai trương lần này đánh dấu bước tiến tiếp theo của An Phát Computer trong chiến lược mở rộng hệ thống trải nghiệm cao cấp tại khu vực phía Nam, đồng thời khẳng định cam kết của ASUS trong việc phát triển cộng đồng người dùng yêu công nghệ tại Việt Nam.

Bà Lê Thị Hương Giang, Tổng Giám đốc An Phát Computer chia sẻ: “ROG Exclusive Store không đơn thuần là một cửa hàng, mà là không gian để khách hàng cảm nhận rõ tinh thần và phong cách sống của một game thủ. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra một điểm đến lý tưởng, nơi cộng đồng có thể gặp gỡ, trải nghiệm và kết nối qua công nghệ.”

Bà Lê Thị Hương Giang, Tổng Giám đốc An Phát Computer.

Với mô hình cửa hàng trải nghiệm chuyên sâu, hệ sinh thái sản phẩm chất lượng và chuỗi hoạt động tương tác hấp dẫn, ROG Exclusive Store by An Phát hứa hẹn sẽ trở thành một điểm nhấn mới trong bản đồ công nghệ TP.HCM.

ROG Exclusive Store by An Phát sẽ chính thức mở cửa đón khách vào lúc 13h ngày 26/7/2025. Sự kiện khai trương cũng là bước mở đầu cho các hoạt động dài hạn của An Phát tại thị trường phía Nam, nơi đơn vị này kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa thương hiệu công nghệ và người dùng thông qua trải nghiệm thực tế và dịch vụ chuyên sâu.