Kinh tế

HDBank trao thưởng 1 ký vàng SJC cho nữ khách hàng tại TP.HCM

P.V

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa hoàn tất trao tổng giải thưởng trị giá tương đương hơn 47 lượng vàng đến tay 16 khách hàng may mắn trong chương trình ưu đãi gửi tiết kiệm “Rước lộc vàng 1 ký - Phú quý cả năm”. Trong đó, một nữ khách hàng đến từ TP.HCM “ẵm trọn” 1 ký vàng SJC - Giải đặc biệt của chương trình.

Diễn ra từ ngày 10/01 đến 03/04/2025, “Rước lộc vàng 1 ký – Phú quý cả năm” là hoạt động tri ân khách hàng thường niên, có quy mô lớn của HDBank dịp đầu năm. Chỉ với khoản gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng tại quầy hoặc online qua App HDBank khách hàng đã đủ điều kiện tham gia quay số trúng vàng vào cuối kỳ và hàng ngàn phần quà gia dụng tiện lợi.

hinh-1.jpg
Giải Đặc biệt trị giá 1 ký vàng SJC đã được HDBank trao đến khách hàng Nguyễn Thanh Lộc (TP.HCM)

Với cơ cấu giải thưởng giá trị cao (01 giải đặc biệt: 01 ký vàng​; 01 giải nhất: 06 lượng vàng; 02 giải nhì: 03 lượng vàng/giải; 05 giải ba: 01 lượng vàng​/giải; và 07 giải khuyến khích: 05 chỉ vàng/giải), chương trình đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng ngay khi vừa ra mắt.

Sau lễ quay số công khai, Ngân hàng đã hoàn tất trao thưởng đến tận tay 16 khách hàng may mắn nhất trong chương trình. Niềm hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt lấp lánh, những nụ cười đầy ắp niềm hân hoan của khách hàng và gia đình đã tạo ra bầu không khí đầy năng lượng tại các phòng giao dịch của HDBank trên cả nước.

hinh-2.jpg
Các khách hàng đã cùng tham gia quay số lồng cầu để tìm ra chủ nhân của các giải thưởng giá trị

Hơn cả một chương trình ưu đãi với những giải thưởng giá trị cao, chương trình là lời tri ân sâu sắc, thể hiện sắc nét cam kết mang đến lợi ích cao nhất cho khách hàng mà HDBank luôn theo đuổi xuyên suốt hơn ba thập kỷ qua.

Danh sách khách hàng trúng thưởng được công bố trên website http://hdbank.com.vn . Khách hàng có thể truy cập website https://hdbank.com.vn/ hoặc gọi 19006060 để được tư vấn về sản phẩm dịch vụ.

P.V
#HDBank

