Harry tiếp tục thất bại

TPO - Harry có thể phải đối mặt với hóa đơn pháp lý lên tới 1 triệu bảng Anh sau khi thua kiện trước Bộ Nội vụ Anh. Người phát ngôn của hoàng tử tóc đỏ cho biết sẽ kháng cáo.

Ngày 28/2, Sir Peter Lane, thẩm phán của Tòa án tối cao London (Anh) ra phán quyết chống lại Hoàng tử Harry trong vụ kiện Bộ Nội vụ Anh liên quan đến vấn đề an ninh cho Công tước và Nữ công tước xứ Sussex tại xứ sở sương mù.

Thẩm phán Lane khẳng định không có gì trái pháp luật trong quyết định tước bỏ quyền an ninh dành cho thành viên Hoàng gia Anh cấp cao đối với vợ chồng Sussex vào tháng 2/2020. Ông cho rằng việc thay đổi là hợp lý và không hề có sự bất công trong trường hợp này.

Với phán quyết trên, Harry và vợ, Meghan Markle, phải tự bỏ tiền túi ra để đảm bảo an ninh cho gia đình khi trở lại Vương quốc Anh, thay vì được chính phủ chi trả bằng tiền thuế của người dân như thời còn phục vụ trong Hoàng gia Anh.

“Chúng tôi rất vui vì tòa án đã ủng hộ quan điểm của chính phủ trong trường hợp này. Chúng tôi đang cân nhắc cẩn thận các bước tiếp theo của mình. Sẽ là không phù hợp nếu bình luận thêm”, người phát ngôn của Bộ Nội vụ nói với The New York Post vào cùng ngày.

Hoàng tử tóc đỏ và cựu diễn viên Suits bị cắt quyền lợi được cảnh sát bảo vệ ở Anh sau khi từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia và chuyển đến Mỹ định cư vào năm 2020. Không đồng ý với quyết định này, Harry đệ đơn kiện Ủy ban Điều hành Bảo vệ Hoàng gia và Nhân vật Công cộng (Ravec) thuộc Bộ Nội vụ Anh. Các luật sư của Harry yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp của việc chính phủ hạ mức độ bảo vệ xuống thấp hơn các thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh. Họ lập luận Harry bị đối xử bất công.

Trong hai phiên tòa trước đó vào tháng 5 và 12/2023, thẩm phán Tòa án Tối cao London đều bác bỏ yêu cầu của Harry. Tuy nhiên, công tước sinh năm 1984 vẫn tiếp tục kháng cáo.

Tại phiên toàn mới nhất, Harry vắng mặt, nhưng ủy quyền cho đội ngũ luật sư. Phía tác giả Spare nhấn mạnh về tính cấp thiết của việc đảm bảo an ninh ở mức cao nhất đối với anh và gia đình bằng cách so sánh những nguy hiểm mà họ phải đối mặt không kém những gì mẹ anh là Công nương Diana trải qua trước khi qua đời vào năm 1997 do bị cánh săn ảnh truy đuổi.

Luật sư đại diện cho Harry tuyên bố con trai út Vua Charles không còn phục vụ trong hoàng gia không đồng nghĩa những mối đe dọa được giảm xuống vì anh vẫn là hoàng tử và có quyền thừa kế ngai vàng. Họ còn nhắc lại vụ Harry và Meghan tố bị paparazzi truy đuổi trên đường phố New York (Mỹ) vào tháng 5/2023 để làm dẫn chứng, bất kể việc từng bị giễu cợt là nghiêm trọng hóa vấn đề.

Mặt khác, trong hồ sơ nộp lên tòa án, Harry còn yêu cầu được biết tên quan chức trong Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về quyết định trên.

Tuy nhiên, những lập luận của nguyên đơn không thuyết phục được thẩm phán. Theo Sir Peter Lane, Ravec nhận thức rõ về tình trạng, lý lịch và hồ sơ của Harry. Ông đồng thời cho rằng ủy ban có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn để tính đến mọi tình huống.

Vài giờ sau phán quyết, người phát ngôn của Harry cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo và nhấn mạnh Harry không yêu cầu được biệt đãi, mà chỉ mong Ravec áp dụng công bằng và hợp pháp các quy định chung.

Thua kiện khiến Harry đứng trước nguy cơ phải chi trả các hóa đơn pháp lý lên đến 1,27 triệu USD. Theo quy định, bên thất thế trong các vụ kiện của Tòa án Tối cao London phải gánh chi phí pháp lý cho cả hai bên.

Tú Oanh