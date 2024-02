Ông Trump lên án Harry

TPO - Ông Donald Trump lên án Harry phản bội cố Nữ hoàng Elizabeth, đồng thời cho rằng chính phủ Mỹ ưu ái hoàng tử tóc đỏ về vấn đề xin thị thực.

Tại hội nghị ở Oxon Hill (Maryland, Mỹ) vào ngày 24/2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích nhà chức trách xứ cờ hoa ưu ái Hoàng tử Harry kể từ khi anh chuyển đến California cùng Meghan vào năm 2020.

“Tôi sẽ không bảo vệ anh ta. Anh ta đã phản bội Nữ hoàng. Điều đó không thể tha thứ được. Anh ta phải tự lo liệu nếu tôi nắm quyền. Tôi nghĩ họ đã quá tử tế với anh ta sau những gì anh ta làm”, tỷ phú 78 tuổi nói với Sunday Express.

Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Harry đang bị lôi kéo vào cuộc chiến pháp lý do do Quỹ Di sản, tổ chức bảo thủ có trụ sở tại Washington DC, khởi xướng. Quỹ Di sản kiện Bộ An ninh Nội địa (DHS) để yêu cầu công khai hồ sơ nhập cư Mỹ của hoàng tử sinh năm 1984.

Quỹ Di sản cho rằng hồ sơ xin thị thực Mỹ của Harry không được xử lý đúng quy trình. Công tước xứ Sussex thừa nhận sử dụng ma túy bất hợp pháp trong cuốn hồi ký Spare (2023) nhưng vẫn được nhập cảnh vào Mỹ năm 2020. Điều này làm dấy lên nghi ngờ Harry khai báo gian dối trong đơn xin visa hoặc được biệt đãi.

Trong phiên tòa ngày 23/2, luật sư của DHS phản bác Quỹ Di sản bằng lập luận những gì viết trong sách chưa chắc đã đúng, có thể được phóng đại để bán hàng.

Trước đây, các nguồn tin thân cận với Harry khẳng định anh đã trả lời trung thực trong đơn xin thị thực.

Đại diện của Hoàng tử Harry chưa lên tiếng về vụ kiện cũng như phát ngôn của ông Trump. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu ông Trump công khai chỉ trích nhà Sussex.

Trong chương trình The Hugh Hewitt Show năm 2023, cựu Tổng thống Mỹ cho rằng Harry và Meghan thiếu tôn trọng cố Nữ hoàng Elizabeth II khi họ quyết định từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia vào năm 2020.

Ông nhấn mạnh không thích cách Meghan đối xử với bà nội chồng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự sắc sảo và hoàn hảo của cố quốc vương. Ông Trump thậm chí tuyên bố sẵn sàng tranh luận với Meghan.

Trong cuộc phỏng vấn với MC người Anh Piers Morgan năm 2022, ông chủ Trump Tower nhận định Harry bị Meghan dắt mũi và những hành động phản bội đất nước của hoàng tử tóc đỏ đáng xấu hổ. Ông nói thêm cố Nữ hoàng đáng lẽ phải tước bỏ tước hiệu của họ.

Tháng 9/2020, ông Trump nói với báo chí: “Tôi không phải là người hâm mộ cô ấy (Meghan). Tôi sẽ nói điều này - có lẽ cô ấy đã nghe điều đó - chúc Harry có nhiều may mắn vì anh ấy cần điều đó”.

Tú Oanh