Hành trình kết nối xanh: Hải Phòng - thành phố hoa phượng đỏ

"Hành trình kết nối xanh" – Chương trình truyền hình thực tế đang khuấy đảo khán giả cả nước, phát sóng vào lúc 15h45 Thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam, với sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS). Mỗi tập phim là một cuộc khám phá sâu sắc, đưa khán giả đến với những vùng đất mang trong mình câu chuyện chuyển mình mạnh mẽ, nơi con người và thiên nhiên cùng nhau kiến tạo nên một tương lai bền vững.

Trong tập phim mới nhất này, MC Phương Anh và Nam vương Tuấn Ngọc đã có mặt tại Hải Phòng – thành phố Cảng huyền thoại, để cùng tìm hiểu về một nguồn năng lượng không chỉ thúc đẩy kinh tế, mà còn nuôi dưỡng ý thức sống xanh đang ngày càng mạnh mẽ nơi đây.

Hải Phòng – Miền đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử

Vươn mình lớn lên trong dòng chảy lịch sử ngàn năm, Hải Phòng từng là vùng đất trọng yếu của quốc gia, nơi dòng sông Bạch Đằng ghi dấu chiến công lẫy lừng chống giặc ngoại xâm. Trải qua bao thăng trầm, thành phố Cảng kiên cường vẫn hiên ngang đứng vững trong khói lửa chiến tranh. Ngày nay, Hải Phòng khoác lên mình diện mạo mới: năng động, hiện đại và là đầu tàu kinh tế biển miền Bắc. Với hệ thống cảng quốc tế quy mô, các khu công nghiệp trọng điểm cùng hạ tầng đô thị phát triển vượt bậc, thành phố đang mạnh mẽ vươn mình ra biển lớn.

Nghệ thuật tái chế bảo vệ môi trường

Cũng chính tình yêu dành cho thành phố là động lực lớn nhất để mỗi người dân có ước muốn bảo vệ và đóng góp những ý tưởng, dù là nhỏ bé, để thành phố trở nên xinh đẹp hơn. Điển hình là câu chuyện của cô Xuân Hoa, một nghệ nhân tái chế. Công việc của cô là biến vỏ chai nhựa, túi nilon thành bình hoa, đèn ngủ, vật dụng trang trí đẹp mắt. Đây không chỉ là công việc mang lại thu nhập, mà còn là cách cô Hoa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến nhiều bạn trẻ. “Những cái sản phẩm này là cô đều tự sáng tạo ra. Mỗi lần làm lại ra một ý tưởng mới,” cô Hoa chia sẻ. “Xuất phát từ đam mê làm handmade thôi. Đến khi mình càng làm thì có ra những ý tưởng mới, sản phẩm đẹp. Thế xong rồi mình mới tìm hiểu thấy rằng công việc của mình nó cũng có ý nghĩa. Thế là dần dần nó thêm một cái động lực cho mình gắn bó với nó.”

Các sản phẩm đèn được làm từ vật liệu tái chế

Từ những vật liệu tưởng chừng vô giá trị, qua đôi bàn tay khéo léo của cô Hoa, chúng đã biến thành những tác phẩm nghệ thuật có hồn, minh chứng rõ ràng nhất cho việc ý thức sống xanh có thể bắt đầu từ những điều gần gũi nhất.

PV GAS Hải Phòng – dòng năng lượng nuôi dưỡng tương lai xanh

PV GAS Hải Phòng là đầu mối cung ứng khí cho khu vực cảng biển và công nghiệp trọng điểm miền Bắc, chi nhánh PV GAS Hải Phòng không chỉ đảm bảo nguồn năng lượng ổn định cho đời sống và sản xuất, mà còn gắn liền với định hướng phát triển xanh, bền vững. Với sức chứa 4.500 tấn LPG và gần 750.000 tấn hàng hóa đã qua Kho Đình Vũ trong 10 năm vận hành, PV GAS Hải Phòng trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống khí của cả nước. Song song đó, đơn vị luôn tiên phong áp dụng các sáng kiến kỹ thuật để tiết giảm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, đồng hành cùng xu hướng Net Zero toàn cầu.

Kho Đình Vũ của PV GAS tại Hải Phòng

Không chỉ là doanh nghiệp công nghiệp, PV GAS Hải Phòng còn gieo mầm xanh bằng phong trào trồng cây, xây dựng môi trường làm việc thân thiện và an toàn. Chính điều này tạo nên nét văn hóa đặc trưng: công nghiệp nhưng không khô cứng, hiện đại nhưng luôn gắn bó hài hòa với thiên nhiên.

“Hành trình kết nối xanh” tại Hải Phòng không chỉ là những thước phim đẹp về một thành phố năng động, mà còn là bức tranh ghép từ ký ức lịch sử, sự sáng tạo của con người, và nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp. Chương trình sẽ tiếp tục đưa khán giả đến gần hơn với những con người đang ngày ngày gìn giữ môi trường, để mỗi bước đi đều là sự kết nối giữa hôm nay và ngày mai – một tương lai bền vững, xanh và đầy hy vọng.