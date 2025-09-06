Thực phẩm Minh Dương: Hành trình đưa hương vị Việt vươn ra thế giới

TP - Từ gian bếp truyền thống của làng nghề gần 60 năm tuổi, Công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương đã viết nên một câu chuyện đầy cảm hứng về sự chuyển mình, đưa những sợi miến, sợi bún mộc mạc trở thành “đại sứ ẩm thực Việt” trên trường quốc tế.

Các sản phẩm bún, miến mang thương hiệu Minh Dương không chỉ là kết tinh của quá trình bền bỉ - là tâm sức của những con người tận tụy, mà còn là minh chứng cho thấy văn hoá ẩm thực Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục thế giới khi được kết hợp giữa tâm huyết, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại và một chiến lược đổi mới không ngừng.

Từ nền móng là làng nghề chế biến nông sản như bao hộ sản xuất nhỏ lẻ ở Minh Khai (nay thuộc xã Dương Hòa, Hà Nội), Minh Dương đã và đang phát triển lớn mạnh mang tầm vóc quốc tế, trở thành thương hiệu văn hóa ẩm thực quen thuộc trong căn bếp của người Việt.

Ông Nguyễn Duy Hồng, người sáng lập kiêm Tổng Giám đốc đã sớm nhận ra những hạn chế của mô hình thủ công nhỏ lẻ khiến cho chất lượng sản phẩm không đồng đều, năng suất thấp và những thách thức về môi trường. Bước ngoặt quyết định diễn ra vào năm 2000, khi Liên hiệp hợp tác xã công nghiệp thương mại Minh Dương chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Thực phẩm Minh Dương. Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi, mà còn là một cuộc cách mạng về tư duy. Công ty đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà máy, áp dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất khép kín theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo sự tinh khiết tối đa.

Thực phẩm Minh Dương tại triển lãm Thực phẩm quốc tế Seoul Food 2025

Dựa trên nền tảng thành công vững chắc trong bối cảnh công nghiệp hoá hội nhập toàn cầu, Minh Dương đã khéo léo cân bằng giữa việc tôn vinh giá trị bản sắc truyền thống và không ngừng đổi mới. Song song với những sản phẩm cốt lõi đã làm nên thương hiệu như miến dong và bún gạo, Công ty đã đưa chất lượng sản phẩm lên một tầm cao mới với chứng nhận OCOP 4 sao và tiềm năng 5 sao.

Bằng sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược, Minh Dương đã tiên phong khai phá vào những thị trường ngách đầy tiềm năng, giới thiệu những sản phẩm độc đáo, đáp ứng các tiêu chí của người tiêu dùng hiện đại. Miến khoai tây Điền Bảo giải quyết triệt để vấn đề nát, bở khi ăn lẩu, trong khi miến khoai lang lại chinh phục khách hàng nhờ giá trị dinh dưỡng cao, hương vị thơm ngon đặc trưng và đặc biệt không gây “cồn ruột” như miến dong truyền thống.

Mỗi sản phẩm là một “đại sứ văn hóa thu nhỏ”

Mỗi sản phẩm của thương hiệu là một “đại sứ văn hóa thu nhỏ”, là sự kết tinh văn hoá, truyền thống, tình yêu với ẩm thực Việt và sự đổi mới, Minh Dương tự tin mang sản phẩm của mình đi khắp năm châu, chinh phục niềm tin của người tiêu dùng trên toàn cầu. Từ Việt Nam, Minh Dương đã vươn mình mạnh mẽ ra thế giới, các thị trường khó tính bậc nhất như EU, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản đều đã có sự hiện diện của miến, bún Minh Dương.

Với tinh thần tiên phong và tư duy đổi mới, Minh Dương không đơn thuần chỉ xuất khẩu các hương vị truyền thống mà chúng tôi đã chủ động nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm “may đo” cho từng thị trường, biến thách thức thành bàn đạp tăng trưởng.

Hơn 30 năm là một quãng đường dài, đủ kiểm chứng chất lượng của một thương hiệu. Từ một hợp tác xã làng nghề, Minh Dương đã vươn mình trở thành hình mẫu tiêu biểu trong việc nâng tầm giá trị nông sản và văn hoá ẩm thực Việt. Sự kết hợp hài hoà giữa giá trị truyền thống và hiện đại, giữa cam kết chất lượng và chiến lược toàn cầu, Minh Dương đang vững bước trên chặng đường khẳng định vị thế của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới.