Địa ốc

Google News

Hà Nội:

Hành trình 23 năm 'ngược xuôi' làm thủ tục sổ đỏ cho 291m2 đất nông nghiệp

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 23 năm "ngược xuôi", cùng với phải nộp số tiền gần 7 tỷ đồng, gia đình bà Chử Thị Tân đã hoàn thành chuyển đổi mục đích sử dụng và được cấp sổ cho thửa đất rộng 291m2.

Ngày 29/8, UBND phường Vĩnh Hưng đã tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 2 gia đình trên địa bàn. Đây là 2 trường hợp đầu tiên được UBND phường Vĩnh Hưng cấp sổ đỏ sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động.

Trao đổi với báo Tiền Phong, bà Chử Thị Tân (SN 1963) cho biết, thửa đất gia đình bà được cấp sổ đỏ rộng 291m2. Trước đây, thửa đất này là đất 5% (đất nông nghiệp), hiện đã chuyển thành đất thổ cư.

Bà cho biết, thửa đất này do bố mẹ chồng cho từ năm 1990. Trên thửa đất đó, gia đình bà dựng nhà (trái phép) và sinh sống ổn định. Sau đó, gia đình tiếp tục dựng phòng trọ cho thuê...

Từ năm 2002, gia đình bà nộp hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng, cấp sổ đỏ nhưng không được chấp nhận. Từ năm 2010 đến 2020, gia đình bà đã nhiều lần bổ sung các loại giấy tờ, nhưng vẫn không có kết quả.

1000023324-6169-1639.jpg
Lãnh đạo phường Vĩnh Hưng trao sổ đỏ cho 2 trường hợp đầu tiên

Cuối năm 2023, cán bộ phụ trách của quận Hoàng Mai (cũ) mời bà lên bổ sung hồ sơ. Tháng 4/2025, UBND quận Hoàng Mai xem xét hồ sơ và cơ bản chấp nhận cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, gia đình bà chưa được cấp sổ đỏ thì quận Hoàng Mai chấm dứt hoạt động.

Tại phiên đối thoại giữa người dân và chính quyền phường Vĩnh Hưng được tổ chức ngày 29/7, bà Tân đã chia sẻ về hành trình hơn 20 năm chạy "ngược xuôi" nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hưng cam kết trường hợp của gia đình Tân sẽ được cấp sổ đỏ trong tháng 8/2025.

1000023258-7103.jpg
Lãnh đạo phường Vĩnh Hưng trao đổi với công dân

Nộp gần 7 tỷ đồng

Ông Phạm Hải Bình, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, theo Luật Đất đai 2024 và Nghị định 151/2025/NĐ-CP, Chủ tịch UBND phường đã được trao quyền cấp sổ đỏ lần đầu. Bên cạnh đó, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn còn 3 ngày (với hồ sơ đủ điều kiện).

Với trường hợp gia đình bà Tân, UBND phường Vĩnh Hưng đã kiểm tra hồ sơ, xác minh nguồn gốc sử dụng đất.

Theo ông Bình, ngoài khó khăn liên quan đến xác minh nguồn gốc sử dụng đất, gia đình bà Tân còn bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 1,775 tỷ đồng (do lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp) và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước 5,056 tỷ đồng.

vh-hn2.jpg
Bà Chử Thị Tân cầm sổ đỏ cho thửa đất sau 23 năm "ngược xuôi"

Sau khi bà Tân đóng đủ tiền (gần 7 tỷ đồng), UBND phường tiếp tục hoàn thành các thủ tục cấp sổ đỏ. Đến ngày 29/8, gia đình bà Tân được UBND phường mời lên để trao sổ đỏ.

Ngoài trường hợp trên, gia đình bà Ngô Thị Thoa cũng phải mất hơn 5 năm "ngược xuôi" và chỉ được cấp sổ đỏ khi chính quyền hai cấp phường Vĩnh Hưng đi vào hoạt động.

Ông Nguyễn Đức Dũng cho biết, trường hợp của gia đình bà Tân là điển hình cho sự phức tạp trong quản lý đất đai đô thị. Đặc biệt, do quá trình đô thị hóa, phường Vĩnh Hưng hiện có nhiều diện tích đất xen kẹt, đất lấn chiếm...

Quá trình kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất đai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc UBND phường trao đổi với gia đình để có hướng tháo gỡ.

Ông Dũng cũng cam kết sẽ xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi nhũng nhiều, gây phiền hà cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Thanh Hiếu
#Ngược xuôi #Hà Nội #Phường Vĩnh Hưng #Cấp sổ đỏ #thủ tục hành chính

