Hàng trăm ha dứa chết thối gốc, nông dân điêu đứng

TPO - Hàng trăm ha dứa của người dân Thanh Hóa bất ngờ vàng lá, thối gốc rồi chết hàng loạt chỉ trong thời gian ngắn, khiến nhiều hộ dân đứng trước nguy cơ mất mùa, thua lỗ nặng.