Hàng trăm ha dứa chết thối gốc, nông dân điêu đứng

TPO - Hàng trăm ha dứa của người dân Thanh Hóa bất ngờ vàng lá, thối gốc rồi chết hàng loạt chỉ trong thời gian ngắn, khiến nhiều hộ dân đứng trước nguy cơ mất mùa, thua lỗ nặng.
Người trồng cho hay dứa đầu vụ thường cho sản lượng lớn và ít rủi ro sâu bệnh, dù có rớt giá thì người dân vẫn thu được vốn để tái sản xuất vụ sau. Với 8 sào dứa, bà Duyên ước tính đạt khoảng 20 tấn quả, với giá bán 6.000-10.000 đồng/kg, trừ chi phí còn có thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, việc dứa vàng úa, chết dần khiến người dân đứng trước nguy cơ mất trắng.