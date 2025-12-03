Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hàng trăm ha dứa chết thối gốc, nông dân điêu đứng

Hoàng Phúc

TPO - Hàng trăm ha dứa của người dân Thanh Hóa bất ngờ vàng lá, thối gốc rồi chết hàng loạt chỉ trong thời gian ngắn, khiến nhiều hộ dân đứng trước nguy cơ mất mùa, thua lỗ nặng.

Clip: Cận cảnh vùng trồng dứa xứ Thanh vàng úa, chết dần.
tp-01010.jpg
Khoảng 1 tháng qua, người trồng dứa ở phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa đang lo lắng trước tình trạng hàng trăm ha dứa đang kỳ phát triển, cho quả bỗng ngả màu vàng úa, thối rụng lá rồi chết hàng loạt.
tp-2.jpg
Người dân cho biết, địa phương là một trong những khu vực có diện tích trồng dứa lớn của tỉnh với hàng nghìn ha. Riêng khu phố 10 Bắc Sơn, phường Quang Trung (phường Bắc Sơn cũ) có hơn 300ha.
tp-7.jpg
Tuy nhiên, khoảng 1 tháng qua, cả trăm ha dứa của người dân khu phố 10 bắt đầu bị thối và chết. Đến nay, tổng diện tích bị chết ước khoảng 40% và chưa có dấu hiệu dừng lại.
tp-16.jpg
Bà Vũ Thị Duyên (SN 1956) cho biết, cuối năm 2024 gia đình xuống giống 8 sào dứa, dự kiến đến tháng 5/2026 sẽ cho thu hoạch. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khi vườn dứa đang sinh trưởng tốt thì bất ngờ lá ngả vàng, thối gốc và chết hàng loạt không rõ nguyên nhân.
tp-8.jpg
tp-11.jpg
tp-5.jpg
Người trồng cho hay dứa đầu vụ thường cho sản lượng lớn và ít rủi ro sâu bệnh, dù có rớt giá thì người dân vẫn thu được vốn để tái sản xuất vụ sau. Với 8 sào dứa, bà Duyên ước tính đạt khoảng 20 tấn quả, với giá bán 6.000-10.000 đồng/kg, trừ chi phí còn có thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, việc dứa vàng úa, chết dần khiến người dân đứng trước nguy cơ mất trắng.
tp-9.jpg
“Nhà tôi trồng khoảng 2ha dứa, tổng mức đầu tư hơn 400 triệu đồng. Hiện đã có khoảng 7 sào bị chết, ước tính thiệt hại hơn 120 triệu đồng. Diện tích còn lại cũng đang có dấu hiệu chết tiếp”, ông Vũ Văn Mẫn, Bí thư kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 10 Bắc Sơn cho biết.
tp-4.jpg
Người trồng cho biết dứa chủ yếu mắc bệnh nấm lá, nhưng nhiều năm qua chỉ cần phun thuốc là xử lý được, tỷ lệ chết hằng năm không đáng kể. Khoảng một tháng nay, sau những trận mưa tầm tã kéo dài, người dân nghi ngờ lượng mưa có chứa axít khiến dứa bị thối gốc và chết hàng loạt.
tp-2222.jpg
Theo người dân, dứa không trồng theo mùa mà các hộ xuống giống luân phiên quanh năm. Vì vậy, có hộ mới trồng đã chết, hộ chuẩn bị ra quả cũng chết, thậm chí có ruộng quả đã to bằng nắm tay nhưng vẫn bị chết rụi, gây thiệt hại kinh tế rất lớn. Lãnh đạo Hội Nông dân phường Quang Trung cho biết, địa phương đang phối hợp với các tổ dân phố thống kê diện tích dứa bị ảnh hưởng để báo cáo và làm rõ nguyên nhân﻿, phương án xử lý.
Hoàng Phúc
#dứa #Thanh Hóa #bệnh cây #thiệt hại nông nghiệp #nông dân #dịch bệnh #mưa axít

Xem thêm

Cùng chuyên mục