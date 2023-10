Hàng chục nghìn cư dân KĐT Thanh Hà khốn khổ vì nước bốc mùi chất tẩy rửa

TPO - Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) những ngày qua lại ồn ào với việc nước sinh hoạt không đảm bảo. 23 tòa chung cư với hàng chục nghìn cư dân "cực chẳng đã" phải căng băng rôn đòi quyền lợi được dùng nước sạch.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Khắc Long (cư dân) cho biết, khoảng 1 tuần trước đây đột nhiên chúng tôi bị cắt nước không rõ lý do, sau 1 ngày thì cấp lại tuy nhiên nước nồng nặc mùi chất tẩy rửa. "Vào phòng tắm xả nước chỉ 5 phút là cay hết mắt mũi không thể chịu nổi. Hàng xóm cạnh nhà tôi nhiều người còn bị mẩn đỏ, dị ứng do dùng nước này để tắm", ông Long nói.

Bà Hòa (cư dân tòa HH03D) cho biết thêm, biểu hiện của nguồn nước không đảm bảo chất lượng thể hiện rõ nhất khi mọi người nổi mẩn ngứa, cá nuôi khi thay nước bị chết hàng loạt. "Hiện gia đình phải dùng toàn bộ bằng nước đóng chai để sinh hoạt", bà Hòa nói.

Xin dự án để giữ chỗ?

Ngày 9/10, đại diện 23 tòa chung cư tại khu đô thị Thanh Hà có buổi trao đổi trực tiếp đơn vị cung cấp nước sạch là Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà. Tại đây, ông Dương Đình Trình, Phó giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà thông tin: Ngày 30/9, nguồn nước sạch do Nhà máy nước sạch Sông Đuống cung cấp đưa về Khu đô thị Thanh Hà của Công ty nước sạch Nam Hà Nội bị hết.

Ngày 2/10, đơn vị đã làm việc với Công ty nước sạch sông Đuống và được biết, do nguồn nước không đủ nguồn truyền tải về Công ty nước sạch Nam Hà Nội nên thiếu nước. Sau đó, Công ty nước sạch Nam Hà Nội đã thông tin lại Công ty nước sạch Thanh Hà để cấp nước sử dụng tạm thời trong thời gian bị thiếu.

"Về chất lượng nước theo phản ảnh, công ty đã cho đi kiểm tra và lấy mẫu, hiện tại đang chờ kết quả kiểm tra với cơ quan chức năng", ông Trình nói.



Trao đổi với PV, đại diện Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến thiếu nước sạch là do Nhà máy nước sạch Sông Đuống cấp chỉ được 700m3/ngày đêm, trong khi bình thường khoảng 2.000m3/ngày đêm.

Ngoài ra còn do thiếu đường ống, hiện đường ống nước từ ngã ba Xa La về vòng xuyến Thanh Hà do Công ty CP Nước mặt Sông Đuống chịu trách nhiệm. Nhưng đến nay, công ty này vẫn chưa thi công. Do đó, thời gian qua, Công ty Nước sạch Thanh Hà phải thuê đường ống của Công ty Nước sạch Hà Đông.

Khi Công ty Nước sạch Hà Đông cắt nguồn nước cấp qua đường ống đột ngột, Công ty Nước sạch Thanh Hà cũng rơi vào thế bị động.

Vị này cũng cho hay, sau buổi đối thoại với cư dân, hai bên thống nhất, sẽ kiến nghị UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng TP Hà Nội đôn đốc nhanh chóng xây dựng đường ống cho khu đô thị.

Tháng 6/2023, Khu đô thị Thanh Hà đã từng bị cắt nước đột ngột khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra, xử lý, đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân. Nguyên nhân của việc cắt nước cũng do nguồn cung từ Nhà máy nước sạch sông Đuống thiếu hụt.