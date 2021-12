Kiến nghị chấm dứt dự án nước sạch sông Đuống tại Sóc Sơn

TPO - Do nhiều lần chậm thực hiện dự án cấp nước sạch trên địa bàn huyện Sóc Sơn, mới đây, UBND huyện Sóc Sơn đã đề nghị UBND thành phố không gia hạn, hoặc chấm dứt dự án phát triển mạng lưới phân phối nước sạch do Liên danh Công ty CP Aqua One và Công ty CP nước mặt sông Đuống thực hiện.

Mới đây UBND huyện Sóc Sơn đã có văn bản đề nghị UBND thành phố Hà Nội không gia hạn, hoặc chấm dứt dự án phát triển mạng lưới phân phối nước sạch do Liên danh Công ty Cổ phần Aqua One và Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống thực hiện. Thay vào đó, đề nghị thành phố xem xét bổ sung nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Huyện Sóc Sơn kiến nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét, chấp thuận cho phép Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội và Công ty cổ phần cấp nước Mê Linh triển khai cấp nước trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Trước đó, UBND huyện Sóc Sơn đã có nhiều buổi làm việc với liên danh chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhưng đến nay chủ đầu tư liên tục xin lùi thời gian thực hiện. Việc dự án cấp nước sạch chưa được triển khai khiến cho người dân trên địa bàn không được tiếp cận được nước sạch. Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện mới đạt khoảng 29%, tập trung tại 14/26 xã, thị trấn. Được biết, để phổ cập nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện Sóc Sơn, từ giữa năm 2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3846/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho địa phương này. Theo đó, thành phố giao liên danh Công ty CP Aqua One và Công ty CP Nước mặt sông Đuống triển khai dự án cấp nước sạch cho 18 xã trên địa bàn huyện. Dự án được chia làm 2 giai đoạn, với mục tiêu là đến hết năm 2020, huyện Sóc Sơn sẽ được phủ kín hệ thống cấp nước sạch. Vào chiều 17/12, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn sau kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại buổi tiếp xúc, nước sạch là vấn đề “nóng” được cử tri huyện quan tâm. Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Sóc Sơn Trịnh Văn Duy cho biết, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch từ nguồn cấp tập trung trên địa bàn huyện hiện nay mới đạt 29%. Theo kế hoạch, cuối năm 2021, con số này phải đạt tối thiểu 80% ở khu vực nông thôn và 100% ở khu vực đô thị. Tuy nhiên, kết quả đến nay là quá thấp. Theo ông Duy, việc lựa chọn nhà đầu tư cung cấp nước sạch là của UBND thành phố Hà Nội và các sở ngành. Hiện, vấn đề nước sạch cho người dân đang rất cấp thiết, được cử tri hết sức quan tâm. Do đó, huyện kiến nghị UBND thành phố Hà Nội quan tâm, giới thiệu, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực để cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện. Trần Hoàng