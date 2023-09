Hân hoan khai giảng năm học mới, Chủ tịch nước gửi thư tới ngành giáo dục

1 phút trước

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn dự khai giảng tại Nghệ An

Sáng 5/9, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dự lễ khai giảng tại trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An (TP. Vinh, Nghệ An). Dự lễ khai giảng còn có chị Hồ Hồng Nguyên - Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương.

Vượt qua những khó khăn, trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, cố gắng, vượt khó để đạt được những thành tích vượt bậc, đưa nhà trường vươn lên vị trí tốp đầu các trường THPT toàn tỉnh.

Nhà trường đã hoàn thành công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2; đánh giá ngoài mức độ 3; hoàn thành xuất sắc kế hoạch thí điểm xây dựng trường trọng điểm giai đoạn 2019-2023, là 1 trong 6 trường trên 14 trường tham gia thí điểm xây dựng trường trọng điểm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; tập thể nhà trường vinh dự đón nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc.

Năm học 2023-2024, trường THPT DTNT Nghệ An có tổng cộng 700 học sinh của 3 khối, trong đó có 278 em học sinh nhập học lớp 10. Toàn trường có 82 cán bộ, giáo viên.

(CTV Ngọc Tú - Nghệ An)