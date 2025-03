Hầm Tam Điệp giảm tốc độ còn 50 km/h, lái xe lo 'dính' phạt nguội

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 3/3, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 - Phòng 6 (Cục CSGT) xác nhận, việc hầm Tam Điệp bị phong tỏa 1 làn xe và hạ thấp tốc độ từ 90km xuống còn 50 km/h đã diễn ra từ tháng 2/2025. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 sẽ kiểm tra, làm việc với đơn vị quản lý tuyến đường xem việc dựng rào phong tỏa một làn đường tại hầm Tam Điệp là do nguyên nhân gì? Nếu việc này chỉ phục vụ công tác di chuyển nội bộ của đơn vị quản lý hầm hoặc đơn vị quản lý tuyến đường, CSGT sẽ yêu cầu các đơn vị có liên quan sớm dỡ bỏ, đảm bảo an giao thông trên tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 phương tiện được di chuyển thông suốt, đồng bộ và an toàn.