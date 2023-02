Hai vận động viên bóng chuyền Hàn Quốc nhảy 'See tình' của Hoàng Thùy Linh

TPO - Đoạn video ghi lại cảnh nữ vận động viên bóng chuyền Hàn Quốc nhảy trên nền nhạc ca khúc “See tình” của Hoàng Thùy Linh hút gần 40 triệu lượt xem và tiếp tục tăng mạnh. Giai điệu và vũ đạo "See tình" tiếp tục thịnh hành tại nhiều quốc gia châu Á.

Trận đấu thuộc giải bóng chuyền All-Star Hàn Quốc diễn ra ngày 29/1, sau khi đội đối thủ phát bóng ra ngoài, nữ vận động viên Lee Da Hyeon ra sát đường biên và nhảy theo ca khúc See Tình (bản Cucak Remix) của Hoàng Thùy Linh ăn mừng. Ngay sau đó, Kim Yeon Kyung từ đội đối thủ nhại lại biểu cảm và động tác của đàn em.

Đoạn video được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội những ngày qua. Khán giả khen Lee Da Hyeon và Kim Yeon Kyung dễ thương, vũ đạo tự nhiên, cuốn hút. Tính tới lúc này, clip đã nhận gần 40 triệu lượt xem trên kênh TikTok của KBSSports.

Trên các fanpage lớn tại Việt Nam, clip hút hàng triệu lượt xem, khán giả không khỏi bất ngờ trước độ phổ biến của ca khúc và gửi lời chúc mừng tới Hoàng Thùy Linh có bản hit để đời.

Lee Da Hyeon sinh năm 2001, hiện thuộc câu lạc bộ bóng chuyền Hyundai E&C. Kim Yeon Kyung, sinh năm 1988, là một trong những vận động viên nổi tiếng hàng đầu xứ sở kim chi, đồng thời là cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Ngoài vai trò vận động viên, Kim Yeon Kyung còn tham gia nhiều game show giải trí, trong đó có Running Man và được người hâm mộ đặt biệt danh "Người em thất lạc" của Lee Kwang Soo.

Kể từ khi ra mắt hồi đầu năm 2022, See tình nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, ca khúc nổi lên thành trend khi xuất hiện bản remix. Trên Douyin - TikTok bản Trung Quốc – bản phối See tình được nhiều bạn trẻ nhảy theo, thậm chí cover bằng tiếng Việt. Show Nghe nói ăn rất ngon hồi tháng 9 năm ngoái, diễn viên Chúc Tự Đan dùng bài nhạc để thể hiện tài năng vũ đạo.

Tại Hàn Quốc, ca sĩ Lee Seung Hoon (nhóm Winner), Shin Dong (Super Junior) đăng tải video thực hiện động tác vũ đạo Sorry Sorry nổi tiếng của Super Junior với nền nhạc ca khúc See tình. Tác phẩm này của Hoàng Thùy Linh phủ sóng trên nhiều nền tảng mạng xã hội và được bạn bè quốc tế đón nhận.