Nữ idol ra mắt khi mới 11 tuổi, diễn vũ đạo gợi cảm gây tranh luận

TPO - Nhóm nhạc nữ 5 thành viên của Kpop gây bất bình khi cho ra mắt tân binh sinh năm 2011. Khoảng cách tuổi tác giữa thành viên nhỏ tuổi nhất và lớn tuổi nhất là 14 tuổi.

Thế hệ 4 Kpop mở ra, ngày càng có nhiều nhóm nhạc mới bước vào đường đua âm nhạc. Mới nhất, NewJeans trở thành chủ đề được quan tâm khi 3 trong số 5 thành viên chưa đủ tuổi khi ra mắt, điều này dấy lên tranh cãi khi các công ty giải trí thi nhau đưa “gà nhà” trở thành thần tượng ở độ tuổi vị thành niên.

Năm ngoái, nhóm nhạc Girl Crush bị chỉ trích sau khi thêm thành viên sinh năm 2005 Hayun vào đội hình chính. Các cô gái còn lại đều ở tuổi trưởng thành và định hướng hình tượng sexy, việc xuất hiện thành viên ở độ tuổi vị thành niên là điều khó có thể chấp nhận. Hayun sau đó nhiều lần biểu diễn trên sân khấu cùng nhóm bằng trang phục hở da thịt, thậm chí bài hát có ca từ tục tĩu, lồng ghép âm thanh nhạy cảm.

Chương trình thực tế sống còn U2U: Up to You là sản phẩm do AfreecaTV sáng tạo và tổ chức đã tìm ra nhóm nhạc nữ 5 thành viên sau một tháng phát sóng, gồm Yooya, Nayomi, Gyumdungi, Yoonsooya và Kim Rayul. Việc Kim Rayul được đưa vào nhóm khiến nhiều người ngạc nhiên vì cô bé sinh năm 2011, tức chỉ mới 11 tuổi.

Hơn thế, các thành viên khác đều ở độ tuổi 20, trong đó người lớn tuổi nhất hơn Kim Rayul 14 tuổi, càng làm khiến khán giả lo ngại về sự chênh lệch thế hệ trong nhóm. Không chỉ vậy, người hâm mộ còn bày tỏ sự tiếc nuối khi thí sinh Chohee không thể ra mắt dù đứng vị trí thứ 2 trong trận bán kết. Ngược lại, Kim Rayul đã tăng vọt từ vị trí thứ 19 lên vị trí thứ 4 chỉ trong vài ngày, làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch của chương trình.

Trong các buổi biểu diễn nhóm, Kim Rayul nổi bật vì cô non trẻ hơn các cô gái còn lại nhiều. Cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên khi công ty chủ quản để cô bé 11 tuổi ra mắt trở thành thần tượng, một số bài hát của nhóm có vũ đạo khêu gợi càng khiến nhiều khán giả bất bình, lên án hành vi khai thác và tình dục hóa trẻ vị thành niên.

Hiện nhóm nhạc mới này chưa chính thức ra mắt nhưng đa phần khán giả cho rằng Kim Rayul nên dành thời gian cho việc học tập thay vì dấn thân vào môi trường showbiz khắc nghiệt như Kpop.