Hai thanh niên tung đòn hiểm ác, ‘hạ đo ván’ bảo vệ công ty

TPO - Sau khi bị trúng đòn, nam bảo vệ ngã nhào xuống đất, sau đó đứng dậy trong tình trạng loạng choạng. Hai thanh niên rời khỏi hiện trường khi có người dân đến ngăn cản.

Sáng 2/4, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người mặc trang phục bảo vệ bị hai thanh niên tấn công.

Hình ảnh cho thấy, người mặc áo bảo vệ đi lùi lại phía sau để cố gắng tránh đòn. Một thanh niên dùng tay đấm vào mặt, sau đó dùng chân đá mạnh vùng hàm mặt khiến nạn nhân ngã nhào xuống đất. Phát hiện vụ việc, người dân chạy đến ngăn cản nên hai thanh niên rời đi, nạn nhân đứng dậy trong tình trạng loạng choạng.

Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội cùng những bình luận bức xúc, lên án hành vi của hai thanh niên.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, vụ việc xảy ra vào chiều 1/4 bên đường An Phú 02, (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đại diện Công an phường An Phú cho biết, nạn nhân là bảo vệ của Công ty TNHH T.H. Nơi xảy ra vụ việc là ngay trước cổng công ty này.

Sau khi xảy ra, Công an địa phương đã đến ghi nhận hiện trường, làm việc với nạn nhân, đồng thời triệu tập hai thanh niên. Căn cứ vào tình hình sức khỏe của nạn nhân, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hai thanh niên.

Về nguyên nhân vụ việc, công an cho biết sau khi đi nhậu về, hai thanh niên đi bộ ngang qua Công ty TNHH T.H thì gây sự với nam bảo vệ và dẫn đến vụ việc trên.