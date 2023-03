Một phụ nữ bị xử phạt vì đăng tin xúc phạm công an lên mạng xã hội

TPO - Một gia đình ở Đắk Lắk xảy ra ẩu đả, lực lượng công an đến hỗ trợ giải quyết thì bị quay video, đăng lên mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật.

Ngày 14/3, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà P.T.L. (trú xã Ea Ral) về hành vi đăng tải các bài viết, hình ảnh xúc phạm lực lượng chức năng.

Trước đó, ngày 21/2 gia đình bà L. xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản dẫn đến ẩu đả giữa các thành viên. Người dân xung quanh đã gọi điện thoại báo cho Công an xã Ea Ral đến giải quyết.

Tuy nhiên, sau khi giải quyết xong sự việc, bà L. đã đăng video quay lại quá trình công an đến nhà hỗ trợ gia đình lên các trang mạng xã hội. Dưới bài viết của bà L., có nhiều bình luận trái chiều, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Theo bản tường trình sự việc của Công an xã Ea Ral, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan; không có chuyện công an bảo kê, bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật như thông tin đã đăng tải trên mạng xã hội.

Sau đó, Công an huyện Ea H’leo tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Bà L. thừa nhận do mâu thuẫn gia đình, trong lúc bức xúc đã phát tán những thông tin, hình ảnh và video với nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Tại cơ quan công an, bà L. đã gỡ tất cả bài viết đã đăng trên các mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với bà L. vì hành vi đăng tải các bài viết, hình ảnh xúc phạm lực lượng chức năng.