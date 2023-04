Khởi tố, tạm giam kẻ hiếp dâm rồi bắt bạn gái cũ làm con tin

TPO - CQĐT đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Chí Tâm - kẻ đột nhập nơi ở của cô gái rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Khi công an bao vây bên ngoài, Tâm bắt nạn nhân làm con tin.

Tối 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Chí Tâm (35 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra 3 hành vi, gồm: “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Hiếp dâm”.

​Theo điều tra của công an, Tâm có quan hệ tình cảm với chị L.T.S. (36 tuổi, ngụ TPHCM). Thời gian gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị S. chia tay, nhưng Tâm nhiều lần đến tìm chị này, đe dọa để quay lại, nhưng không được chấp thuận. Vì vậy, Tâm thường xuyên gọi điện đe dọa nếu chia tay sẽ giết chết chị S.

Vào lúc 3h sáng 20/3, đối tượng Tâm leo tường từ phía sau nhà tại đường D12, khu phố 1, phường Phú Tân, đột nhập vào phòng ngủ tầng 1 của nhà chị S. rồi ngủ lại. Khi chị S. về nhà thì bị đối tượng Tâm khống chế bịt miệng đẩy nạn nhân vào phòng ngủ để thực hiện hành vi hiếp dâm chị S.

Khoảng 23h cùng ngày, bạn của chị S. nhiều lần điện thoại liên hệ nhưng không được nên nhắn tin và được chị S. liên lạc lại bằng cách gọi điện thoại video call zalo, thấy đối tượng Tâm đang ngồi bên cạnh.

Lúc này, đối tượng Tâm khống chế, không cho chị S. điện thoại nữa vì sợ báo công an và yêu cầu chị S. chuyển tiền. Sau đó, Tâm đã cưỡng đoạt số tiền 10 triệu đồng của chị S.

Tiếp nhận tin báo, Công an địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để thuyết phục, nhưng đối tượng Tâm vẫn không đồng ý mở cửa thả chị S. ra ngoài. Nhận thấy chị S. có dấu hiệu bị nguy hiểm, Công an TP Thủ Dầu Một đã phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Bình Dương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng hơi cay thực hiện việc khống chế bắt giữ đối tượng Tâm và giải cứu thành công chị S.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng 20/3 Công an Bình Dương phong tỏa đường D12 ở phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một để giải cứu con tin bị nam thanh niên khống chế trong nhà.