Hải Dương phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 12%

TPO - Năm 2025, UBND tỉnh Hải Dương phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trọng tâm tăng trưởng kinh tế đạt mức 12%, tạo tiền đề mới đưa tỉnh cùng cả nước bước vào Kỷ nguyên mới.

Kinh tế Hải Dương tăng trưởng kỷ lục

Sáng 14/1, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (TP Hải Dương).

Năm 2024, tỉnh Hải Dương đạt được nhiều kết quả toàn diện, 13/15 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Quy mô GRDP toàn tỉnh đạt 212.386 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số (10,2%), là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua; đứng 3 vùng Đồng bằng sông Hồng, thứ 6 cả nước, tăng 7 bậc so với năm 2023.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt mức cao nhất từ trước đến nay, hơn 30.700 tỷ đồng, tăng hơn 50% dự toán.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 10,3 tỷ USD, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hơn 64.300 tỷ đồng. Thu hút đầu tư trong nước hơn 11.400 tỷ đồng, thu hút FDI đạt 718 triệu USD.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), là năm thực hiện tinh gọn bộ máy tổ chức, UBND tỉnh Hải Dương phấn đầu hoàn thành 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trong đó, 7 chỉ tiêu về kinh tế, nổi bật là: phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 12% so với năm 2024. Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với GRDP đạt 34%, thu ngân sách nội địa tăng 18% so với dự toán, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%...

Sáu chỉ tiêu về xã hội, nổi bật là tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 33%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 55%; tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số 95%; số giường bệnh đạt 33,8 giường/1 vạn dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,43%; thực hiện hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Tạo tiền đề đưa Hải Dương bước vào kỷ nguyên mới

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đức Thắng – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh, năm 2024 mặc dù trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật.

Năm 2025 là thời điểm “tăng tốc và bứt phá” để đạt mục tiêu cả nhiệm kỳ 2020-2025. Là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cũng là năm thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy.

Ông Trần Đức Thắng đánh giá cao việc UBND tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025, phấn đấu tăng trưởng 12% so với năm 2024. Điều này, thể hiện tính chủ động, sự quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị, UBND tỉnh bám sát 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá Chính phủ đề ra.

Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên hàng đầu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm không gián đoạn công việc; thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế và chính sách nhân sự sau sắp xếp.

Hoàn thiện văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và đại hội các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Bám sát kịch bản tăng trưởng, thực hiện các giải pháp đồng bộ.

Tập trung cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư. Rà soát, khắc phục những dự án chậm tiến độ, những dự án có nguy cơ gây lãng phí; khẩn trương hoàn thiện và trình phê duyệt đề án thành lập Khu kinh tế chuyên biệt.

Chủ động kịch bản điều hành ngân sách linh hoạt, tiết kiệm; tập trung làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2025. Triển khai các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, dồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát...

“Tỉnh ủy tin tưởng mỗi cán bộ, công chức, người lao động khối chính quyền sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, lề lối làm việc dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không sợ sệt, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2025 và những năm tiếp theo; góp phần tạo tiền đề mới đưa tỉnh Hải Dương cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Trần Đức Thắng nói.

Tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu – Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu, ngay sau hội nghị, các sở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai.

Trong đó, cụ thể hóa các nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, có các giải pháp, lộ trình cụ thể, phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2025, với quyết tâm cao nhất, hoàn thành sớm nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.