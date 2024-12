Kinh tế Hải Dương vọt tăng 7 bậc, Trà Vinh và Hậu Giang dẫn đầu ĐBSCL

TPO - Năm nay, tăng trưởng kinh tế tỉnh Hải Dương đứng thứ 6 cả nước, tăng 7 bậc so với năm 2023. Trong khi đó Trà Vinh, Hậu Giang dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Vọt tăng 7 bậc

Ngày 9/12, tại kỳ họp thứ 28 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2024 đạt 212.386 tỷ đồng, tăng gần 1,13 lần so với năm 2023.

Tăng trưởng cả năm ước đạt hơn 10,2%, vượt mục tiêu đặt ra (9%), đứng thứ 6 cả nước, tăng 7 bậc so với năm 2023. Cơ cấu kinh tế tỉnh tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ chiếm 91,7%; còn khu vực nông lâm thủy sản chỉ còn 8,3%.

Tổng thu ngân sách địa phương đạt 28.813 tỷ đồng (tăng 46,7%); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 64.360 tỷ đồng. Thu hút đầu tư trong nước đạt hơn 11.400 tỷ đồng, thu hút FDI hơn 718 triệu USD...

UBND tỉnh Hải Dương đề ra 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025. Trọng tâm là, GRDP tăng hơn 10%; tỷ lệ vốn đầu tư phát triển so với GRDP đạt 34%; thu ngân sách nội địa tăng 10% so với dự toán; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 20,2%;doanh nghiệp thành lập mới tăng 10%; tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 33%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,43%, thực hiện hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột trên địa bàn…

Ông Lê Ngọc Châu cho biết, UBND tỉnh sẽ thực hiện nghiêm túc việc tổng kết Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần khẩn trương, khách quan, dân chủ, khoa học. Ngay sau kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh, các sở ngành, địa phương phải bắt tay ngay vào thực hiện. Đặc biệt là nghiên cứu xây dựng các chương trình kế hoạch để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao theo tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”…

Trà Vinh, Hậu Giang dẫn đầu ĐBSCL

Sáng 9/12, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc (phiên họp thường lệ cuối năm). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - Châu Văn Hòa cho biết, trong năm, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 22/23 chỉ tiêu đặt ra đầu năm.

Cụ thể, tăng trưởng GRDP năm qua của Trà Vinh ước đạt hơn 10%, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 8 cả nước. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành ước đạt hơn 96.600 tỷ đồng, tăng hơn 12.600 tỷ đồng so với năm trước. Năm nay, tỉnh Trà Vinh thu ngân sách trên 18.600 tỷ đồng, vượt 36% dự toán năm.

HĐND tỉnh Trà Vinh sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, như phân bổ dự toán ngân sách, phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2025; quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; chủ trương điều chỉnh mở rộng TP. Trà Vinh…

Sáng cùng ngày, tại phiên khai mạc HĐND tỉnh Hậu Giang, ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang - cho biết, năm 2024, tỉnh có 12/18 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm, 6 chỉ tiêu còn lại đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt hơn 8,7%, vượt kế hoạch đề ra (7,5%), đứng thứ 2 vùng ĐBSCL.

Cũng theo ông Huyến, thu ngân sách của tỉnh tăng 23,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa hơn 7.000 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt trên 93 triệu đồng/năm (kế hoạch hơn 88 triệu đồng), tăng hơn 12% so với năm trước. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%…

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Huyến cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế của tỉnh Hậu Giang, như: Thu ngân sách thiếu tính bền vững, tình hình hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động và giải thể tăng cao; công tác giải phóng mặt bằng, một số dự án chậm tiến độ…

“Để khắc phục hạn chế trên, mỗi cá nhân, đơn vị cần phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, hiến kế giải pháp, biện pháp, quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh đã đề ra”, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang lưu ý.