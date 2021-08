HAGL chia tay trung vệ Memovic sau khi VFF dừng V-League

TPO - CLB HAGL vừa thông báo chia tay trung vệ Damir Memovic, ngay sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông qua chủ trương dừng LS V-League 2021.

Trang tin của HAGL đã có thông báo chính thức về quyết định thanh lý hợp đồng với Memovic, kèm lời cảm ơn và chúc may mắn đối với anh. Một đại diện HAGL cũng xác nhận thông tin trên với Tiền Phong.

Trước khi khoác áo HAGL, Memovic từng thi đấu cho SLNA. Ở mùa giải 2020, trung vệ Serbia ra sân 19/20 trận, ghi 2 bàn thắng. Trước Memovic, đội bóng của bầu Đức cũng thanh lý hợp đồng với Nguyễn Trung Đại Dương. Hôm 30/7, HAGL đã “xả trại” cho cầu thủ nghỉ ngơi sau khi LS V-League 2021 có quyết định tạm hoãn. HLV Kiatisuk Senamuang cũng trở về Thái Lan.

LS

Quyết định chia tay Memovic được thông báo ngay sau khi Thường trực VFF do Chủ tịch Lê Khánh Hải đứng đầu và BCH VFF thông qua chủ trương dừng LS V-League 2021 vì lý do dịch COVID-19. Theo kế hoạch trước đó của VPF được chính BCH VFF chấp thuận, giải sẽ khởi tranh trở lại vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, một số đội bóng đã phản đối kế hoạch này với lý do khó khăn về tài chính.

Quyết định của VFF mặc dù vậy bị đánh giá là vội vàng bởi thời điểm hiện tại mới là tháng 8. Việc dừng giải cũng đẩy cả nghìn cầu thủ vào hoàn cảnh khó khăn vì mất việc.