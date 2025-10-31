'Hạ tầng mềm' nào giúp Khánh Hòa bứt phá lên thành phố trực thuộc Trung ương?

TPO - Báo chí chính là "hạ tầng mềm", đóng vai trò then chốt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Đây là khẳng định của các chuyên gia tại hội thảo "Vai trò của báo chí trong thời kỳ đổi mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương", do Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày 31/10 tại phường Nha Trang.

Hội thảo "Vai trò của báo chí trong thời kỳ đổi mới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương".

Ông Đoàn Minh Long – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Trong Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định rõ mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

“Trong tiến trình này, báo chí và truyền thông không chỉ giữ vai trò thông tin, tuyên truyền, mà còn là lực lượng tham gia trực tiếp vào quá trình kiến tạo nhận thức xã hội, khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng thời tham gia giám sát, phản biện xã hội để các cơ chế, chính sách ngày càng sát thực tiễn", ông Long nhấn mạnh.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên bày tỏ mong muốn, báo chí phát huy tối đa vai trò cầu nối, tạo sự đồng thuận sâu sắc của nhân dân, đặc biệt khi tỉnh đang tận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 55/2022/QH15.

“Đồng thời báo chí đẩy mạnh tuyên truyền sâu sắc các chương trình phát triển kinh tế biển, du lịch xanh, đô thị thông minh, góp phần tạo động lực để Khánh Hòa phát triển bứt phá và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương như mục tiêu đã đề ra”, ông Biên đề nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên phát biểu tại hội thảo.

Báo chí trở thành "hạ tầng mềm" của địa phương

Nhà báo Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận định, việc sáp nhập Khánh Hòa và Ninh Thuận là cơ hội vàng để Khánh Hòa bứt phá. Với diện tích và dân số tăng, tỉnh sẽ nâng cao vị thế, trở thành trung tâm kinh tế mạnh nhờ sự bổ trợ giữa du lịch biển của Khánh Hòa và năng lượng tái tạo của Ninh Thuận.

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ, đặc biệt là sự chênh lệch phát triển và khác biệt văn hóa - xã hội, dễ dẫn đến khó khăn về tư tưởng và nhận thức.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng trình bày tham luận.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030, báo chí Khánh Hòa cần chuyển đổi từ “báo chí sự kiện” sang “báo chí giải pháp”, tập trung tuyên truyền bốn trụ cột động lực gồm: công nghiệp, năng lượng, du lịch – dịch vụ và đô thị. Báo chí cần phản ánh kịp thời những bất cập, khó khăn, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, góp phần ổn định tâm lý xã hội, chống tin giả và xuyên tạc trên các nền tảng số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút nâng cấp Trang thông tin điện tử tổng hợp Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam bổ sung, để theo kịp xu thế phát triển, báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng tòa soạn hội tụ, ứng dụng công nghệ AI và Big Data trong quản lý nội dung và phân tích hành vi độc giả. Điều này giúp cơ quan báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn trở thành nền tảng dữ liệu xã hội địa phương.

Theo ông Nguyễn Thành Lợi, đối với tỉnh Khánh Hòa, báo chí chính là "hạ tầng mềm" - kết nối tri thức, niềm tin và hành động của toàn xã hội. “Khánh Hòa đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình mạnh mẽ. Để tiến xa, địa phương cần một chiến lược truyền thông mới - hiện đại, chuyên nghiệp và nhân văn. Trong đó báo chí không chỉ là người tham gia giám sát xã hội mà là người đồng kiến tạo tương lai”, ông Lợi khẳng định.