Hà Nội xem xét mức chi hỗ trợ lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát PCCC

TPO - UBND thành phố Hà Nội đã xem xét Tờ trình đề nghị HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Theo đề xuất, các lực lượng trên sẽ được thành phố hỗ trợ 3,6 triệu đồng/người/tháng.

Chiều 29/11, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên họp thường kỳ để xem xét một số nội dung trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm.

Theo đó, UBND thành phố xem xét thông qua tờ trình của UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành các Nghị quyết về: Tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2023; Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2024; Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2025…

UBND thành phố cũng xem xét tờ trình quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng Cảnh sát hình sự, lực lượng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến về việc hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Cảnh sát hình sự (CSHS) và An ninh nội địa.

Theo đề xuất, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát Hình sự, lực lượng An ninh nội địa thuộc Công an thành phố, công an cấp huyện sẽ nhận mức hỗ trợ 3.600.000 đồng/người/tháng.

Hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSHS thuộc công an cấp xã mức 1.800.000 đồng/người/tháng.

Dự kiến, kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng trên là 122 tỷ đồng/năm, được trích từ ngân sách thành phố.