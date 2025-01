Hà Nội triển khai hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát PCCC

TPO - Theo Nghị quyết 38/2024, từ ngày 1/1/2025, lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) sẽ được hỗ trợ từ 1,8 triệu đồng đến 3,6 triệu đồng/người/tháng. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ được hỗ trợ 3,6 triệu đồng/người/tháng.

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Công an thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 về hỗ trợ cho lực lượng CSHS, Cảnh sát PCCC&CNCH.

Theo Nghị quyết số 38/2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện hỗ trợ cho sỹ quan, hạ sỹ quan lực lượng CSHS Công an thành phố, Công an cấp huyện là 3,6 triệu đồng/người/tháng; Hỗ trợ lực lượng CSHS Công an cấp xã, Đồn Công an là 1,8 triệu đồng/người/tháng; Hỗ trợ sỹ quan, hạ sĩ quan lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố, Công an cấp huyện là 3,6 triệu đồng/người/tháng.

Được biết, trên địa bàn thành phố hiện có 813 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát PCCC&CNCH, 2.115 đồng chí CSHS. Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ các lực lượng trên là 102,3 tỷ đồng/năm, từ nguồn ngân sách thành phố.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Công an thành phố triển khai việc hỗ trợ tại các đơn vị trực thuộc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố; đảm bảo chi hỗ trợ đúng, đủ cho các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết.