Hà Nội: Tổ chức trải nghiệm nghiệm kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh, sinh viên

TPO - Trong 2 ngày 7-8/10, người dân và học sinh, sinh viên Thủ đô sẽ được hướng dẫn trải nghiệm, thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ như thoát nạn sử dụng xe thang, cứu người, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói…

Nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (04/10/1961-04/10/2023) và 22 năm Ngày toàn dân tham gia PCCC (04/10/2001-04/10/2023) Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động trải nghiệm kỹ năng chữa cháy và CNCH cho người dân và học sinh, sinh viên Thủ đô.

Chương trình hoạt động trải nghiệm kỹ năng chữa cháy và CNCH được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tổ chức tại 2 địa điểm là Sân ngoài trời trụ sở Cục Cảnh sát PCCC&CNCH số 1 phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân và trên tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng (khu mặt trước cổng Công viên Thống Nhất) trong 2 ngày 7, 8/10.

Tham gia chương trình trải nghiệm lần này người dân và học sinh, sinh viên Thủ đô sẽ được tìm hiểu về các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, mô hình Điểm chữa cháy công cộng đang được triển khai trên địa bàn Thành phố.

Được hướng dẫn trải nghiệm thoát nạn sử dụng xe thang, cứu người, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ gas. Thực hành di chuyển người tay không, trải vòi chữa cháy, phun nước tiêu điểm, thoát nạn trong không gian hạn chế và hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn.

Bên cạnh đó, người dân và các em học sinh, sinh viên còn được chứng kiến màn biểu diễn kỹ thuật sử dụng dây CNCH như leo dây không có dụng cụ hỗ trợ và thoát nạn sử dụng máy leo dây do các chiến sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an thành phố Hà Nội thực hiện.

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng nhân dân về kiến thức pháp luật và các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC&CNCH, trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người…

Đồng thời, hiểu thêm về những vất vả, đầy nguy hiểm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, từ đó tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết, xây dựng thêm hình ảnh đẹp, tình cảm đẹp của lực lượng Công an đối với Nhân dân.

Cùng ngày, UBND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ PCCC&CNCH và diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn huy động nhiều lực lượng tại nơi đặc biệt nguy hiểm.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng PCCC&CNCH và 22 năm Ngày toàn dân PCCC, hướng tới kỷ niệm 10 năm Thành lập quận Bắc Từ Liêm và đẩy mạnh phong trào tuyên truyền toàn dân phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, tổ dân phố, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, buổi diễn tập đặt ra tình huống nguy hiểm nhất chính là củng cố thêm kỹ năng, kinh nghiệm phòng chống giặc lửa của các cấp, các ngành và nhân dân quận Bắc Từ Liêm nơi tập trung nhiều khu đô thị, tốc độ phát triển đô thị hóa nhanh cần sẵn sàng ứng phó sự cố hỏa hoạn, hạn chế cháy lan, cháy lớn, giảm rủi ro thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Đại tá Lê Đức Hùng – Trưởng Công an Quận trao giấy khen điển hình tiên tiến cho 10 tập thể.

Kết thúc hội thao, Đại tá Lê Đức Hùng – Trưởng Công an Quận trao giấy khen điển hình tiên tiến cho 10 tập thể ủy ban nhân dân phường và cơ sở đạt danh hiệu điển hình tiên tiến trong công tác Phòng cháy chữa cháy năm 2022 do Giám đốc công an TP Hà Nội công nhận.