TPO - "Công tác PCCC&CNCH là một mặt trận không có tiếng súng, nhưng mỗi lần xung trận, những người lính PCCC&CNCH luôn phải đối mặt với những hiểm nguy ảnh hưởng đến cả tính mạng. Sự hy sinh thầm lặng ấy cao đẹp như phẩm chất “vàng” của người chiến sỹ PCCC...".

Tối 28/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại chương trình tôn vinh các điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với chủ đề “Ánh dương trong màn đêm”.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961 - 4/10/2023), 22 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2023).

Dự chương trình còn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành... cùng hơn 120 điển hình tiên tiến và đại diện thân nhân 34 gia đình liệt sĩ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC&CNCH).

Xúc động hình ảnh người chiến sĩ PCCC&CNCH

Chương trình đã tái hiện lại hình ảnh những vụ cháy lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, đặc biệt là tinh thần dũng cảm, không quản ngại khó khăn, vất vả, hiểm nguy, hy sinh của người dân, những người chiến sĩ trên trận tuyến chiến đấu với giặc lửa.

Thông qua những hoạt cảnh, tiết mục văn nghệ, giao lưu giữa các nhân vật, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, chương trình đã truyền tải đi những thông điệp đầy ý nghĩa, nhân văn và sâu sắc, tính cấp thiết về PCCC, các kỹ năng ứng phó, xử trí khi xảy ra hỏa hoạn qua đó góp phần đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trong phần giao lưu tại chương trình, đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội - một trong những người trực tiếp tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ rằng “có thể nói vụ cháy là thảm hoạ”. Ông mong muốn trong thời gian công tác và sau này sẽ không phải trực tiếp chỉ huy cứu chữa những vụ cháy gây thiệt hại lớn về con người và tài sản như trên.

Theo đại tá Hiếu, quá trình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong vụ cháy ở Khương Hạ có sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, UBND thành phố cùng sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân và các tình nguyện viên đã đưa được các nạn nhân còn sống ra ngoài.

“Chúng tôi cứ nghĩ với một tập thể lúc đó, khung cảnh lúc đó, với nỗ lực của chúng tôi có thể làm được rất nhiều điều tốt hơn, nhưng điều đáng tiếc đã xảy ra...” - Đại tá Phạm Trung Hiếu chia sẻ và cho biết, với những mất mát, đau thương đó chỉ vì sự chủ quan, thiếu trách nhiệm của người đứng đầu để xây dựng lên cơ sở vi phạm trật tự xây dựng, lại thiếu trách nhiệm với người dân sống trong tòa nhà nên để lại thảm hoạ.

Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội chia sẻ về công tác PCCC&CNCH tại chương trình.

Đại tá Hiếu cho rằng, với thực trạng nêu trên chắc chắn còn nhiều những hiểm hoạ rình rập xung quanh chúng ta, nếu người đứng đầu cơ sở không thực sự quan tâm.

Đại tá Hiếu nói thêm, vụ cháy ở Khương Hạ vừa qua cho thấy, một học sinh với kỹ năng học ở nhà trường đã tự mình thoát ra khỏi tòa nhà cháy. Từ những kiến thức được tham gia tập huấn ở cơ quan, xí nghiệp hoặc tự học và trang bị phương tiện tự thoát ra khỏi đám cháy..., mỗi người hãy trang bị kiến thức và có ý thức để bảo vệ cho chính mình và người thân.

“Chúng tôi mong muốn, mong đợi những cuộc điện thoại của người dân gọi đến có đề nghị đơn giản là “hãy tổ chức tuyên truyền cho chúng tôi đi”, đừng để những buổi tuyên truyền chúng tôi mất rất nhiều công sức nhưng có những gia đình lại thờ ơ, cho cả giúp việc xuống để điểm danh…” - Đại tá Hiếu nói.

Tại chương trình, Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong thời gian qua luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Cách đây 62 năm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã được thành lập, tiếp đó là phong trào toàn dân PCCC và CNCH. Cuộc chiến đấu với giặc lửa đã đạt được những thành quả rất đáng ghi nhận. Các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, thậm chí hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, tuy nhiên vẫn còn nhiều sự việc liên quan đến cháy xảy ra, để lại hậu quả đáng tiếc, hết sức thương tâm…

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của tình hình cháy nổ thời gian vừa qua, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa những giải pháp phòng ngừa, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương, rà soát sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật về PCCC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý Nhà nước, trong đó xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về PCCC; tăng cường đầu tư cả về trang thiết bị và con người; nâng cao kỹ năng, kỹ thuật, chiến thuật cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, đảm bảo ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, với phương châm 4 tại chỗ, lấy phòng ngừa là chính lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân, việc nâng cao ý thức, kỹ năng, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy trong nhân dân là đặc biệt quan trọng. Bộ Công an tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, tập huấn, hình thành cho người dân văn hóa, kỹ năng PCCC, thoát nạn để kịp thời xử lý đám cháy trong vòng 5 phút vàng, để tự cứu mình khi đám cháy xảy ra…

Mặt trận không có tiếng súng

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng đã xác định “Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân”. Bảo đảm người dân được sống ấm no, hạnh phúc trong môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh là mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị; trong đó công tác phòng ngừa, ứng phó với cháy nổ, sự cố tai nạn bảo vệ tính mạng, tài sản Nhà nước, của nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ, ông rất xúc động trước những cống hiến, hy sinh, mất mát của đồng bào, cán bộ chiến sĩ trong thiên tai, hoả hoạn, sự cố tai nạn và cảm phục những thành tích xuất sắc, những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH.

Công tác PCCC&CNCH là một mặt trận không có tiếng súng, nhưng mỗi lần xung trận, những người lính PCCC&CNCH luôn phải đối mặt với những hiểm nguy ảnh hưởng đến cả tính mạng. Tuy nhiên, vượt lên trên hết với tinh thần quả cảm, chiến đấu anh dũng, các chiến sĩ PCCC&CNCH không quản tính mạng, bất chấp nguy hiểm lao vào ngọn lửa, dòng nước lũ cứu người bị nạn và tài sản…

"Sự hy sinh thầm lặng ấy cao đẹp như phẩm chất “vàng” của người chiến sỹ PCCC, luôn tỏa sáng trước ngọn lửa, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản Nhân dân, tài sản của Nhà nước, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”. Đặc biệt, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm quốc tế trong việc tham gia cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, được nước bạn và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, góp phần lan tỏa truyền thống “tương thân tương ái” cao đẹp của dân tộc Việt Nam" - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong thời gian gian tới tình hình cháy nổ, sự cố tai nạn có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường nhất là các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà dân vừa để ở kết hợp sản xuất kinh doanh dịch vụ, chợ và các cơ sở tập trung đông người… đòi hỏi lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH cùng các cấp, các ngành phải tăng cường, chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng bài bản và khoa học; tăng cường công tác PCCC trong cả nước như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thư gửi Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Hà Nội gần đây.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC&CNCH. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ liên gia PCCC, các điểm chữa cháy công cộng, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời và chống cháy nổ một cách hiệu quả nhất…

Cũng tại Chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 tập thể và 1 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà lưu niệm; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các điển hình tiên tiến trong công tác PCCC.