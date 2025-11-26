Hà Nội tổ chức diễn đàn hỏi đáp về chính sách mua NƠXH

TPO - Hà Nội tổ chức diễn đàn nhằm giải đáp trực tiếp những thắc mắc, vướng mắc của người dân trong quá trình chuẩn bị hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đồng thời công khai, minh bạch các quy định, tiêu chí, mẫu biểu hồ sơ theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện...

Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội vừa có Thông cáo báo chí về việc tổ chức Hội nghị đối thoại “Từ thủ tục liên thông đến an cư: Tháo gỡ khó khăn cho người dân mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội (NOXH) và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại với chủ đề “Từ thủ tục liên thông đến an cư: Tháo gỡ khó khăn cho người dân mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Hội nghị tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa đối tượng hưởng chính sách và cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan trong quá trình xem xét, giải quyết chính sách, giúp người dân tiếp cận rõ ràng thông tin, quy trình, chính sách; công khai minh bạch chính sách và ngăn chặn phòng ngừa các hành vi tiêu cực, trục lợi chính sách; thúc đẩy cơ chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong giải quyết thủ tục mua nhà ở xã hội.

Buổi đối thoại sẽ có đại diện các cơ quan chức năng: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Văn phòng Đăng ký đất đai, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Hà Nội;

Đại diện doanh nghiệp, chủ đầu tư một số dự án phát triển nhà ở xã hội như: Công ty cổ phần Him Lam; Công ty cổ phần BIC Việt Nam; Tổng Công ty Viglacera; Tổng Công ty 319 – Bộ Quốc phòng; Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC.

Hội nghị sẽ giải đáp trực tiếp những thắc mắc, vướng mắc của người dân trong quá trình chuẩn bị hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội; Công khai, minh bạch các quy định, tiêu chí, mẫu biểu hồ sơ theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Đồng thời làm rõ quy trình liên thông giữa các cơ quan: Xây dựng - Tư pháp - Nông nghiệp và Môi trường – Bảo hiểm Xã hội - Ngân hàng Chính sách xã hội – Chủ đầu tư;

Khuyến cáo ngăn chặn phòng ngừa những biểu hiện thiếu minh bạch, tiêu cực, trục lợi chính sách trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội;

Ghi nhận kiến nghị của người dân để tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét chỉ đạo hoàn thiện quy trình và chính sách liên quan.

Một dự án NOXH trên địa bàn TP Hà Nội

Buổi đối thoại được tổ chức vào 14h00 - 16h00, ngày 3/12/2025 (thứ tư) tại trường quay 55 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, số 5 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, thành phố Hà Nội.

Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội nhấn mạnh, hội nghị đối thoại sẽ giúp người dân hiểu đúng – chuẩn bị đủ – nộp hồ sơ chuẩn xác, giảm thời gian và chi phí; Minh bạch toàn bộ quy trình, thành phần hồ sơ, tiêu chí xét duyệt;

Ngăn chặn phòng ngừa những biểu hiện thiếu minh bạch, tiêu cực, trục lợi chính sách trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội; Nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý và chủ đầu tư; Góp phần phát triển kinh tế gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cam kết tổ chức hội nghị đối thoại hướng đến hiệu quả thực chất với tinh thần chuyển nền hành chính từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ...