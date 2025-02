Hà Nội thay đổi loạt địa điểm thực hiện thủ tục hành chính

TPO - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành thành phố sẽ được thay đổi địa điểm theo hướng tập trung từ 1/3/2025.

Trung tâm Phục vụ hành chính công vừa ban hành quyết định về việc công bố điều chỉnh địa điểm thực hiện thủ tục hành chính. Quyết định sẽ có hiệu lực từ 1/3/2025.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội điều chỉnh địa điểm thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành thành phố; UBND quận Tây Hồ, UBND phường Xuân La (quận Tây Hồ), UBND phường Phú Thượng (quận Tây Hồ); UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy); Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Tây Hồ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Cầu Giấy.

Đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp phiếu lý lịch tư pháp; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, thực hiện theo Quyết định của Bộ Công an về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp phiếu lý lịch tư pháp; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Chi tiết điều chỉnh địa điểm: