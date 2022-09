Hà Nội ra văn bản ‘nhắc nhở’ các hãng xe công nghệ

TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản nhắc nhở, yêu cầu loạt doanh nghiệp vận tải công nghệ (Grap, Be, FastGo..) thực hiện đầy đủ việc báo cáo định kỳ về hoạt động.

Văn bản do ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội ký gửi các doanh nghiệp (DN) vận tải xe công nghệ, trong đó có Cty TNHH Grab; Cty cổ phần Be Group; Cty TNHH Gojek Việt Nam; Cty TNHH MTV Logistics Viettel (ứng dụng My Go); CTCP FastGo Việt Nam và các đơn vị cung cấp phần mềm (ứng dụng gọi xe hai bánh) cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của các đơn vị còn chưa được đầy đủ.

Theo Sở GTVT Hà Nội, hiện tại, hoạt động vận tải dần khôi phục trở lại, do đó để có dữ liệu phục vụ công tác quản lý, Sở GTVT Hà Nội đề nghị các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (ứng dụng gọi xe dưới 9 chỗ, xe hai bánh vận chuyển hàng hóa và hành khách) trên địa bàn thành phố phối hợp cung cấp các nội dung cơ bản về quá trình hoạt động.

Cụ thể, đối với xe hợp đồng dưới 9 chỗ: Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động vận tải theo mẫu gửi kèm, trong đó thể hiện rõ các thông tin: tên đơn vị vận tải, số giấy phép, trụ sở chính, số lượng xe tham gia hoạt động, số chuyến xe thực hiện trong tháng.

Đối với xe hai bánh vận chuyển hàng hóa và hành khách, báo cáo định kỳ kết quả hoạt động vận tải theo biểu mẫu, trong đó nêu rõ các thông tin: số lượng xe hoạt động trong tháng, số lượt xe vận chuyển…

Sở GTVT Hà Nội cho biết, bắt đầu từ tháng 9, thời gian báo cáo định kỳ về hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải về sở phải thực hiện trước ngày 20 hàng tháng.