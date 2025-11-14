Hà Nội rà soát, làm rõ kiến nghị về giá bồi thường đất dự án đường Đặng Thai Mai

TPO - UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Tây Hồ theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, làm rõ nội dung kiến nghị về giá bồi thường đất đai khi thực hiện dự án mở rộng đường Đặng Thai Mai.

Trước đó, cử tri kiến nghị TP Hà Nội xem xét quy mô đường Đặng Thai Mai mở rộng 93m; đồng thời kiến nghị tăng giá đền bù và sớm công bố phương án tái định cư.

Trả lời cử tri, UBND TP Hà Nội dẫn hàng loạt các quyết định, quy trình đã được ban hành trong thời gian qua và khẳng định: Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đặng Thai Mai đã được lập, thẩm định và công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy trình quy định đảm bảo tính minh bạch.

Tính chất, chức năng, quy mô bề rộng tuyến đường (B = 93,6m) được phê duyệt tuân thủ theo đúng chủ trương đầu tư dự án tuyến đường và định hướng các quy hoạch có liên quan được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đường Đặng Thai Mai (phường Tây Hồ) đang được thi công

Đồng thời, hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường đã được báo cáo, lấy ý kiến và được sự đồng thuận của cộng đồng dân cư khu vực có liên quan (tổng số phiếu lấy ý kiến 30 phiếu đều đồng thuận với chỉ giới đường đỏ tuyến đường).

Về công tác bố trí quỹ nhà tái định cư, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chấp thuận cho UBND quận Tây Hồ cũ sử dụng 39 căn hộ để thực hiện công tác dự án Xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn 1, gồm 2 căn tại nhà C Xuân La (phường Xuân La, quận Tây Hồ cũ) và 37 căn tại nhà CT5, CT6 Khu nhà ở MHDI-1 (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cũ).

Về giá bồi thường, UBND TP Hà Nội cho biết, việc xác định giá đất cụ thể phải thực hiện theo nguyên tắc thị trường quy định tại Điều 158 Luật Đất đai 2024. UBND TP đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Tây Hồ theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, làm rõ nội dung kiến nghị của cử tri.