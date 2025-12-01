Hà Nội quyết tâm xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

TPO - Việc thí điểm xây dựng các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị, thể hiện quyết tâm chính trị cao của thành phố Hà Nội trong công tác chỉnh trang bộ mặt đô thị.

Tuyến phố Hàng Mã gọn gàng sau khi triển khai phường kiểu mẫu.

Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình là ba đơn vị được thành phố Hà Nội thí điểm xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là các địa bàn phường trung tâm, tập trung nhiều cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và có lưu lượng giao thông lớn, hoạt động thương mại - dịch vụ sôi động...

Do đó, việc xây dựng thành công phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị sẽ là tiền đề để nhân rộng trên toàn thành phố, góp phần từng bước xây dựng diện mạo Thủ đô “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Hiện đại” đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước.

Trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, qua rà soát có 827 cơ sở kinh doanh thường xuyên vi phạm trật tự đô thị, trong đó có 309 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; 153 cơ sở kinh doanh cà phê, nước giải khát; 56 cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa…

Trong thời gian qua, UBND phường đã tổ chức ký cam kết và phát thông báo đến 910 hộ kinh doanh, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị. Đồng thời triển khai tuyên truyền trực tiếp thông qua 72 nhóm Zalo tổ dân phố, giúp truyền tải thông tin nhanh chóng, kịp thời đến từng hộ gia đình.

Tổ công tác Công an phường Hoàn Kiếm tuần tra nhắc nhở người dân.

Ghi nhận của phóng viên tại tuyến phố Phủ Doãn và trước Bệnh viện Việt Đức, tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Hoàn Kiếm đã kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự, văn minh đô thị. Một số tài xế ô tô dừng đỗ phương tiện không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông bị lập hồ sơ xử lý.

Tại các tuyến phố cổ như Hàng Mã, Đồng Xuân, Hàng Lược, Hàng Chiếu… các tổ công tác Công an phường Hoàn Kiếm thường xuyên tuyên truyền vận động người dân sắp xếp hàng hóa, phương tiện gọn gàng, giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường, hè phố; chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến sử dụng biển quảng cáo, mái che, mái vẩy.

Kết quả, đã tháo dỡ 285 mái bạt, mái hiên di động các loại; tháo dỡ 137 mái cứng, mái nhựa tôn, khung sắt cố định lắp đặt sai quy định; tháo dỡ, tạm giữ 127 biển quảng cáo, sào, gậy, bàn, ghế, giá kệ bày hàng…

Người dân trên phố Đồng Xuân tháo dỡ mái che, mái vẩy.

Trung tá Nguyễn Đoàn Tô - Phó trưởng Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, phường Hoàn Kiếm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Thủ đô, có nhiều khu di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh; không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, không gian đi bộ trong khu phố cổ và tuyến phố đi bộ kết hợp thương mại Hàng Đào - Hàng Giấy và chợ đêm Đồng Xuân… với mật độ dân cư, lưu lượng phương tiện đông. Trong khi đó, các vấn đề về quy hoạch, cơ sở hạ tầng, lòng đường, vỉa hè hẹp còn nhiều hạn chế nên quá trình triển khai các nhiệm vụ gặp không ít khó khăn.

“Với tinh thần chủ động, đơn vị đã nắm tình hình địa bàn, nhận diện tình hình vi phạm về trật tự giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… để tham mưu các biện pháp giải quyết. Thời gian tới, Công an phường sẽ bám sát các nội dung chỉ đạo của thành phố để triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng phường Hoàn Kiếm kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị” – Trung tá Nguyễn Đoàn Tô nhấn mạnh.

Còn tại phường Ba Đình hiện có 61 tuyến phố và 260 ngõ, là khu vực trung tâm chính trị của cả nước với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, mật độ dân cư và lưu lượng phương tiện lớn. Công an phường Ba Đình đã triển khai các tổ tuần tra tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định về trật tự giao thông, trật tự đô thị; đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường, hè phố.

Chỉ huy Công an phường Ba Đình cho biết, các ý kiến phản ánh của người dân là nguồn thông tin quan trọng giúp lực lượng Công an điều chỉnh phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng phục vụ. Đây cũng là cơ sở tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Công an và Nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến phố Phủ Doãn.

Ba giai đoạn xây dựng “phường kiểu mẫu”

Theo kế hoạch, việc triển khai thí điểm xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị được chia làm 3 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 là tổ chức điều tra cơ bản, tuyên truyền, sắp xếp diễn ra từ ngày 15 - 30/11. Ở giai đoạn này các đơn vị tập trung điều tra cơ bản toàn diện địa bàn; tổ chức rà soát, kẻ vẽ lại vạch sơn trên các tuyến phố, sắp xếp các điểm tập kết, thu gom rác thải... đồng thời triển khai công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác chấp hành quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường.

Giai đoạn 2, từ ngày 30/11-31/12, lực lượng chức năng sẽ tổng kiểm tra, xử lý, giải toả vi phạm. Các đơn vị tổ chức ra quân, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để các vi phạm còn tồn tại trên địa bàn quản lý.

Giai đoạn 3 là duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm, từ ngày 1/1/2026 đến ngày 15/2/2026. Các đơn vị duy trì công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đồng thời tập trung tổ chức triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, chống tái vi phạm; đảm bảo không để tình trạng vi phạm tiếp tục tái diễn trên địa bàn quản lý.

Cảnh sát tuyên truyền nhắc nhở tại các tuyến phố trung tâm.

Tại Hội nghị bàn về thí điểm xây dựng các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 197 thành phố yêu cầu trong quá trình thực hiện, các đơn vị bám sát tiêu chí, lộ trình của thành phố để xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, đơn vị; chú trọng tăng cường tuyên truyền về chủ trương, mục đích, yêu cầu xây dựng thí điểm phường kiểu mẫu…

“Việc triển khai phải bảo đảm đúng pháp luật - đúng quy định - đúng quy trình; bảo đảm tính văn minh - thuyết phục - gần dân, trọng dân trong tuyên truyền, xử lý và chú trọng duy trì bền vững, kiên quyết chống tái vi phạm” – Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.