Xã hội

Google News

Hà Nội: Ô tô 7 chỗ sụt 'hố tử thần' trên đường Nguyễn Chí Thanh

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiếc ô tô 7 chỗ đang di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) bất ngờ bánh sau xe bị tụt xuống hố sâu nên không thể di chuyển.

Chiều 16/8, một ô tô đang lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn gần nút giao Đê La Thành, phường Láng, Hà Nội) bất ngờ bị sụt xuống một “hố tử thần” xuất hiện giữa lòng đường, khiến xe bị kẹt bánh sau bên trái, không thể di chuyển.

Tại hiện trường, hố sụt có đường kính khoảng 1 m, sâu chừng 50 cm, bên trong chứa nhiều nước.

ho-sut-edited-1755336780204.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Long

Ngay khi nhận tin báo, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đã cử lực lượng đến xử lý, đồng thời phối hợp với Công ty Nước sạch Hà Nội để làm rõ nguyên nhân. Khu vực xảy ra sự cố cũng được lập rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho người đi đường.

Đại diện Ban Duy tu cho biết, sau khi đánh giá nguyên nhân, các đơn vị liên quan sẽ khẩn trương khắc phục để sớm đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến đường trung tâm này.

z6913468253325-815b85ce9f3b38cc283c1f5088bad878.jpg
Cơ quan chức năng khắc phục sự cố ngay sau đó

Về phía Công ty Nước sạch Hà Nội, đơn vị cho biết, theo đánh giá ban đầu tại hiện trường, mối chuyển từ ống truyền vào đường ống phân phối bị hở dẫn đến nước chảy ra, ảnh hưởng đến nền đất, gây lún. "Hiện tại xí nghiệp nước sạch Đống Đa đã cho quây rào để xử lý", đại diện công ty nêu.

Trước đó, ngày 27/7, hiện tượng tương tự từng xảy ra trên đường Trường Chinh (phường Kim Liên), khiến một xe máy bị sụt xuống. Nguyên nhân sau đó được xác định do rò rỉ đường ống nước sạch.

Trần Hoàng
#ô tô 7 chỗ sụt hố tử thần #hố tử thần đường Hà Nội #sự cố đường Nguyễn Chí Thanh #rò rỉ ống nước gây sụt lún #nguy hiểm giao thông Hà Nội #sụt lún mặt đường do rò rỉ nước #xử lý sự cố hố sụt đường bộ #các nguyên nhân gây sụt lún mặt đường #biện pháp khắc phục hố tử thần #an toàn giao thông Hà Nội

