Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội làm rõ thông tin xây nhà xã hội sau di dời trường đại học khỏi nội đô

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hà Nội khẳng định, các trường đại học tại nội đô sau khi di dời sẽ được cải tạo không gian, từng bước chuyển đổi chức năng thành các trung tâm nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo.

Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 107 về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố Hà Nội. Trong đó, nội dung được dư luận quan tâm là việc TP Hà Nội yêu cầu: "Song song với quá trình di dời các trường đại học ra khỏi thành phố, nghiên cứu, tham mưu chuyển đổi quỹ nhà này sang nhà ở tái định cư hoặc nhà ở xã hội".

Ảnh minh họa

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết, đoạn văn bản này được hiểu chưa đầy đủ ý, bởi nội dung này bao gồm cả Dự án cải tạo, sửa chữa nhà sinh viên A1 khu Pháp Vân - Tứ Hiệp. Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu nghiên cứu đánh giá tình trạng công trình, lập hồ sơ đề xuất Dự án cải tạo, sửa chữa nhà sinh viên A1 khu Pháp Vân - Tứ Hiệp. Song song với quá trình di dời các trường đại học ra khỏi nội đô, nghiên cứu, tham mưu chuyển đổi quỹ nhà sinh viên A1 khu Pháp Vân - Tứ Hiệp sang nhà ở tái định cư hoặc nhà ở xã hội.

Đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội khẳng định: Hà Nội bám sát chủ trương định hướng đã được nêu trong Dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, vừa được công bố để lấy ý kiến nhân dân.

Đối với các trường đại học tại nội đô sau khi di dời sẽ được cải tạo không gian, từng bước chuyển đổi chức năng thành các trung tâm nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, đổi mới sáng tạo. Hình thành cơ sở thứ hai tại các đô thị bên ngoài nhằm giảm tải cho khu vực nội đô, đồng thời tạo tiền đề, động lực phát triển đô thị khu vực bên ngoài.

Đặc biệt, bản dự thảo quy hoạch xác định: Đối với quỹ đất sau khi di dời cơ sở y tế, trường đại học ưu tiên chuyển đổi thành các công viên cây xanh, bến bãi đỗ xe, tiện ích công cộng chất lượng cao, không phát triển nhà ở.

Dự án khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp khởi công từ năm 2009 do TP Hà Nội đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, trên khu đất có diện tích hơn 40.000m2. Tổng vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng. Đến năm 2024, sau hơn 15 năm dự án không phát huy hiệu quả, TP Hà Nội đã quyết định chuyển đổi công năng của ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp thành khu nhà ở xã hội. Hiện một số khu nhà đang được cải tạo để chuyển đổi công năng phù hợp.

