Hà Nội 'khai tử' 18 dự án trụ sở các Tổng công ty

TPO - 18 dự án trụ sở, văn phòng của các Tổng công ty tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ bị dừng thực hiện các nội dung đã chấp thuận trước đây để thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đấu thầu, đầu tư, đất đai.

Tại Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại cuộc họp về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy, UBND TP đã chỉ đạo dừng thực hiện các nội dung đã được chấp thuận trước đây đối với 18 dự án quy hoạch trụ sở các Tổng công ty tại Khu đô thị mới Cầu Giấy.

Cụ thể, 18 dự án gồm có 6 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư sau ngày 01/7/2014, đã quá tiến độ thực hiện dự án tại quyết định chủ trương đầu tư, chưa được giao đất, cho thuê đất và 12 dự án đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư, chưa được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư.

UBND TP cho biết, theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư, đất đai hiện nay, các dự án sử dụng đất này thuộc trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu, hoặc đấu giá quyền sử dụng đất, do đó, việc chỉ định nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu thầu, đấu giá là không phù hợp quy định hiện hành.

“UBND TP chủ trương dừng thực hiện các nội dung đã chấp thuận trước đây về đầu tư dự án tại các ô đất nêu trên để thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đấu thầu, đầu tư, đất đai theo đúng quy định pháp luật hiện hành”, Thông báo kết luận của UBND TP nêu rõ.

18 dự án nói trên gồm: Dự án trụ sở làm việc, thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê, do Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội làm chủ đầu tư tại ô đất 01-E9; dự án tòa nhà văn phòng và dịch vụ thương mại, do Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư tại ô đất 17-E4; dự án trụ sở văn phòng, do Tổng Công ty cổ phần Thương mại xây dựng Vietracimex làm chủ đầu tư tại ô đất 19-E4; dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng và căn hộ Diamond Tower do Công ty TNHH SBIC-CFHH làm chủ đầu tư tại ô đất 06-E7;

Dự án tòa nhà hỗn hợp Thăng Long Royal Plaza, do Công ty cổ phần Tòa nhà công nghệ thông tin - Truyền thông Hà Nội làm chủ đầu tư tại ô đất 03-E9; dự án trụ sở văn phòng làm việc của các đơn vị thuộc EVN, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư tại ô đất 13-E5.

Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, do Tổng Công ty cổ phần xây dựng Thăng Long đề xuất đầu tư tại ô đất 04-E7; dự án Tòa nhà hỗn hợp Vietronics Hà Thành, do Tổng Công ty Điện tử và tin học Việt Nam đề xuất đầu tư tại ô đất 14-E5; dự án tòa nhà hỗn hợp Nữ thần trí tuệ, do Công ty cổ phần đầu tư hàng không Việt Nam đề xuất đầu tư tại ô đất 08-E7; dự án tòa tháp thương mại điện tử và văn phòng Hanel, do Công ty cổ phần Hanel đề xuất đầu tư tại ô đất 02-E9;

Dự án Khu công nghệ cao, trung tâm điều hành và văn phòng Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, do Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đề xuất đầu tư tại ô đất 16-E5; dự án Tòa tháp thương mại và văn phòng LICOGI, do Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi) đề xuất đầu tư tại ô đất 07-E7; dự án Tòa nhà văn phòng và dịch vụ thương mại do Công ty cổ phần Bưu chính viễn thông Sài Gòn đề xuất đầu tư tại ô đất 05-E7; dự án cơ quan, văn phòng thương mại và khách sạn do Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp đề xuất đầu tư tại ô đất 18-E4;

Dự án Trụ sở Tổng Công ty cơ khí xây dựng, do Tổng Công ty cơ khí xây dựng Coma đề xuất đầu tư tại ô đất 11-E6; dự án Trụ sở làm việc của Công ty cổ phần sữa Việt Nam, do Công ty cổ phần sữa Việt Nam đề xuất đầu tư tại ô đất15-E5; dự án do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đề xuất đầu tư tại ô đất 20-E4; dự án do Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp – Kinh doanh tổng hợp Hợp Nhất đề xuất đầu tư tại ô đất 24-E3.