Gia hạn 15 dự án ‘treo’ tại quận trung tâm Hà Nội

TPO - 50 dự án treo nhiều năm trên địa bàn quận Cầu Giấy được phân loại cụ thể, trong đó 15 dự án được gia hạn thêm 24 tháng. Một số dự án treo hàng chục năm sẽ bị thu hồi.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại cuộc họp về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (TNMT), trên địa bàn quận Cầu Giấy có 50 dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ thực hiện. Trong đó có 29 dự án thuộc Danh mục 404 (dự án được Nhà nước giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất) và 21 dự án thuộc Danh mục 173 (dự án các quận, huyện đề xuất).

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo: Đối với 11 dự án đã khắc phục, xây dựng công trình đưa đất vào sử dụng, thuộc trường hợp theo dõi, giám sát. Các sở, ngành có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng dự án để đưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với dự án tại ô đất A3/NO*, A4NO, A5/NO KĐT Nam Trung Yên, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, lãnh đạo TP yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để tổ chức đấu giá trong Quý IV/2023. Trường hợp không đảm bảo tiến độ, Sở TNMT tham mưu cho UBND TP giao UBND quận Cầu Giấy tổ chức đấu giá theo phân cấp, uỷ quyền.

Đối với 11 dự án UBND TP đã có Quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, trong thời gian gia hạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 thuộc trường hợp bất khả kháng. Giao Sở TNMT khẩn trương tham mưu, dự thảo văn bản của UBND TP chỉ đạo thống nhất chung, làm cơ sở để giải quyết trường hợp cụ thể.

11 dự án đã có Quyết định gia hạn sử dụng đất nhưng bị chậm do dịch bệnh:

Đối với 4 dự án đã có Quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, đang trong thời gian gia hạn. Giao các sở, ngành, quận kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng dự án để đưa vào khai thác sử dụng.

Danh sách 4 dự án đã có Quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, đang trong thời gian gia hạn:

Ngoài ra, đối với 13 dự án kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng, lãnh đạo TP giao Sở TNMT có trách nhiệm thông báo cho Chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định.

Đối với 4 dự án đang thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Một là dự án Xây dựng trụ sở văn phòng và đơn vị thành viên tại ô đất B2, KĐT mới Yên Hoà do Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC làm chủ đầu tư. Giao Sở Tài chính chủ trì kiểm tra, rà soát, thông tin báo cáo UBND TP trước ngày 15/7/2023.

Đối với 3 dự án còn lại là Dự án Xây dựng Toà nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ và nhà ở để bán Skyline tại số 5 Lạc Long Quân, phường Nghĩa đô do Công ty khảo sát xây dựng USCO làm chủ đầu tư; Dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, văn phòng và nhà công vụ tại ô đất A/D18, KĐT mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng do Ngân hàng phát triển Việt Nam làm chủ đầu tư; Dự án Tháp tài chính quốc tế - IFT tại số 220 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ - thuộc Tập đoàn Bảo Việt làm chủ đầu tư. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đây là các cơ quan thuộc thẩm quyền sắp xếp cơ sở nhà đất của Bộ Tài chính. Giao Sở Tài chính phối hợp, liên hệ với cơ quan chuyên môn của Bộ tài chính về phương án sắp xếp, xử lý tài sản công, thông tin gửi Sở TNMT trước ngày 15/7/2023.

Đối với các dự án còn lại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu rà soát từng dự án, trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm khi thực hiện quy trình, thủ tục quy định hiện hành, cần kiên quyết khắc phục ngay trên quan điểm không e ngại, né tránh việc xử lý sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người đang đề xuất hoặc đang sử dụng dẫn đến phát sinh khiếu kiện dân sự. Trường hợp các dự án không có khả năng triển khai tiếp hoặc không có khả năng khắc phục để triển khai tiếp sẽ kiên quyết bãi bỏ, thu hồi, dừng thực hiện, chấm dứt dự án…