Hà Nội: Doanh nghiệp 'tắc đủ đường' khi xin giấy đi đường

TPO - Trong khi thông báo mới nhất của Công an Hà Nội cho biết sẽ áp dụng kiểm soát giấy đi đường ngay từ ngày 6/9, nhưng hai ngày 4/9, 5/9 lại rơi vào cuối tuần nên các doanh nghiệp đang rất lúng túng để đưa ra kế hoạch đảm bảo sản xuất kinh doanh.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chị Phương (lãnh đạo một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm tại quận Hoàng Mai) rất lo lắng khi nghe thông tin việc cấp giấy đi đường sẽ do Công an thành phố Hà Nội triển khai cấp cho các đơn vị. Ngay sau khi biết tin, DN đã liên hệ với công an phường Hoàng Văn Thụ nhưng lại nhận hướng dẫn khá phức tạp khiến DN bị "rối". Cụ thể, cơ quan chức năng yêu cầu DN bổ sung "Phương án phòng chống dịch" để gửi UBND phường tổng hợp gửi UBND quận phê duyệt. Sau khi có phương án này UBND quận thì cơ quan công an mới có cơ sở để cấp giấy đi đường. "Với mặt hàng thực phẩm nếu không được lưu thông hàng hóa nhanh thì chi phí tăng rất cao. Quy trình như vậy rất khó có thể cấp được giấy đi đường mới cho cán bộ công nhân viên của công ty", chị Phương lo lắng.

Anh Hà (Doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) cho biết, ngay sau khi có thông tin về cấp giấy đi đường, anh đã gọi hỏi cảnh sát khu vực nhưng được thông tin chưa có mẫu nên vẫn phải chờ.

Hiện tại, anh Hà cho biết đang thông báo tạm thời cho cán bộ nhân viên nghỉ làm vào thứ Hai để chờ thông tin và hướng dẫn chi tiết.

Tương tự, bà Nguyễn Hoàng Dương (DN sản xuất thực phẩm đặt tại phường Bồ Đề, quận Long Biên) cũng bức xúc vì chưa có văn bản hướng dẫn nào liên quan đến cấp giấy đi đường. Công an phường ở đây cho biết trong ngày 4/9 sẽ có buổi họp trực tuyến với công an thành phố để hướng dẫn cụ thể.

Lãnh đạo công an một số phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cho biết, trong sáng 4/9, người dân gọi điện đến để hỏi về giấy đi đường khá nhiều. Hiện cơ quan công an đang tổng hợp, thống kê yêu cầu của người dân và chờ hướng dẫn cụ thể.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin gửi các quận, huyện, thị, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố về việc chuẩn bị các điều kiện cần, sẵn sàng phối hợp với công an thành phố trong triển khai phần mềm cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện.

Theo dự kiến, quy trình tiếp nhận, xét duyệt và cấp Giấy đi đường có nhận diện với tổ chức/ doanh nghiệp gồm các bước:

Tổ chức/ doanh nghiệp đăng ký thông tin qua cảnh sát khu vực. Cán bộ xã, phường, thị trấn tiếp nhận thông tin được thẩm định từ cảnh sát khu vực và nhập đăng ký của tổ chức, doanh nghiệp. Hệ thống sẽ gửi mail xác nhận trả về tổ chức/ doanh nghiệp.

Tổ chức, doanh nghiệp gửi mail danh sách cán bộ/ công nhân viên và đính kèm tài liệu liên quan theo quy định. Cán bộ xã, phường, thị trấn duyệt hoặc từ chối duyệt danh sách (trường hợp không được duyệt, hệ thống sẽ gửi mail thông báo lại cho tổ chức/doanh nghiệp); sau đó cán bộ xã, phường, thị trấn gửi lại Giấy đi đường được duyệt cho Công an xã, phường, thị trấn đóng dấu xác nhận.

Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại Giấy đi đường đã được duyệt, đóng dấu cho tổ chức/doanh nghiệp cấp, phát cho cán bộ, công nhân viên.

Quy trình cấp giấy với cá nhân cũng gần tương tự, khi cá nhân phải đăng ký với cảnh sát khu vực của xã, phường, thị trấn nơi cư trú. Cảnh sát khu vực tiếp nhận, thẩm định lại thông tin và gửi danh sách cho cán bộ xã, phường, thị trấn để xét duyệt hoặc từ chối duyệt.

Cán bộ xã, phường, thị trấn sẽ gửi lại Giấy đi đường được duyệt cho công an xã, phường, thị trấn đóng dấu xác nhận. Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại Giấy đi đường đã được duyệt, đóng dấu cho cá nhân theo địa bàn quản lý.

Về việc cấp thẻ đi chợ/siêu thị, cảnh sát khu vực sẽ lập danh sách các hộ gia đình theo địa bàn xã, phường, thị trấn quản lý; cảnh sát khu vực gửi danh sách cho cán bộ xã, phường, thị trấn để xét duyệt hoặc từ chối duyệt.

Cán bộ xã, phường, thị trấn gửi lại Thẻ đi chợ/siêu thị được duyệt cho Công an xã, phường, thị trấn đóng dấu xác nhận. Cảnh sát khu vực sẽ gửi lại Thẻ đi chợ/ siêu thị đã được duyệt, đóng dấu cho đại diện hộ gia đình theo địa bàn quản lý.