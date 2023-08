Hà Nội: Đề nghị xét xử các vụ án điểm vận chuyển trái phép ma tuý, hàng cấm qua đường hàng không

TPO - UBND TP. Hà Nội đề nghị các cơ quan tố tụng thành phố lựa chọn, tổ chức xét xử các vụ án điểm liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép ma tuý, hàng cấm qua đường hàng không để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, răn đe phòng ngừa tội phạm.

Đó là một nội dung trong Kế hoạch số 197/KH-UBND về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không do UBND TP. Hà Nội ban hành ngày 31/7.

Theo UBND TP. Hà Nội, kế hoạch nhằm triển khai nhằm phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan nhà nước và nhân dân; đồng thời, kịp thời làm rõ và khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không.

Các nhiệm vụ trọng tâm thành phố đặt ra là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tổ chức vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép các loại hàng cấm qua đường hàng không.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn.

UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân thành phố phối hợp với Công an thành phố đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không. Đặc biệt, lựa chọn, tổ chức xét xử các vụ án điểm để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, răn đe phòng ngừa tội phạm.