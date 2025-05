Hà Nội: Chi tiết lịch phân luồng giao thông phục vụ Đại lễ Phật đản

TPO - Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông phục vụ Đại lễ Phật đản, Công an thành phố Hà Nội vừa có thông báo chi tiết về lịch phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên địa bàn.

Ngày 13/5, Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện, gồm: các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ). Cụ thể: từ 14h đến 16h30 ngày 13/5, hạn chế các loại phương tiện trên hoạt động trên các tuyến: Võ Văn Kiệt (đoạn phía trước Cảng hàng không Nội Bài), Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân, Võ Chí Công, Vành đai II (đoạn từ Võ Chí Công - Vành đai II đến Đào Tấn - Vành đai II), Đào Tấn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn (đoạn từ Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học đến Lê Duẩn - Trần Nhân Tông), Trần Nhân Tông (đoạn từ Trần Nhân Tông - Lê Duẩn đến Trần Nhân Tông - Quang Trung), Trần Bình Trọng, Dã Tượng. Từ 18h30 đến 21h ngày 13/5, hạn chế các loại phương tiện trên hoạt động trên tuyến: Lý Thường Kiệt (đoạn từ Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu đến Lý Thường Kiệt - Hàng Bài), Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay - Bà Triệu đến Lý Thường Kiệt - Bà Triệu). Từ 5h30 đến 22h30 các ngày từ 14/5 - 16/5, hạn chế các loại phương tiện trên hoạt động trên tuyến: Quán Sứ (đoạn từ Quán Sứ - Lý Thường Kiệt đến Quán Sứ - Hai Bà Trưng), Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Hưng Đạo – Quang Trung đến Lê Duẩn – Trần Hưng Đạo), Yết Kiêu, Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Trần Quốc Toản (đoạn từ Trần Quốc Toản – Yết Kiêu đến Trần Quốc Toản – Quang Trung), Lý Thường Kiệt (đoạn từ Lý Thường Kiệt – Phan Bội Châu đến Lý Thường Kiệt - Hỏa Lò – Dã Tượng). Tạm cấm các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Đại lễ) trên tuyến Quán Sứ (đoạn từ Quán Sứ - Trần Hưng Đạo đến Quán Sứ - Lý Thường Kiệt). Từ 5h đến 7h30 ngày 17/5, hạn chế các loại phương tiện trên hoạt động trên tuyến: Lý Thường Kiệt (đoạn từ Lý Thường Kiệt - Hỏa Lò đến Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn), Lê Duẩn, Giải Phóng, Đỗ Mười (đoạn từ Đỗ Mười - Ngọc Hồi đến Đỗ Mười - lối vào cao tốc Hà Nội, Ninh Bình). Từ 14h30 đến 17h30 ngày 21/5, hạn chế các loại phương tiện trên hoạt động trên tuyến: Đỗ Mười (đoàn từ Đỗ Mười - đầu vào cao tốc Hà Nội, Ninh Bình đến Đỗ Mười - Ngọc Hồi), Giải Phóng, Ngã tư Vọng, Trường Chinh, Vành đai II (đoạn từ Trường Chinh đến Ngã tư Sở), Láng, Vành Đai II, Võ Chí Công, cầu Nhật Tân, Võ Nguyên Giáp. Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội), Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền. Để bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại lễ Phật đản, yêu cầu tất cả các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng. Trong thời gian diễn ra hoạt động của phật tử, nhân dân đến chiêm bái Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni Bảo vật Quốc gia Ấn Độ tại Chùa Quán Sứ - số 73 Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đề nghị nhân dân về dự gửi xe tại Công viên Thống Nhất, các tuyến đường Trần Nhân Tông, Quang Trung, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng và các điểm trông giữ xe ngoài phạm vi hạn chế, tạm cấm phương tiện. Chủ động lựa chọn phương tiện đi tập trung, các phương tiện giao thông công cộng. Đề nghị mọi người dân từ các hướng đến đường Trần Bình Trọng đi qua vị trí kiểm tra an ninh tại cổng Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (trên đường Trần Bình Trọng) trước khi vào chiêm bái. Thanh Hà