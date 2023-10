Hà An Huy là quán quân Vietnam Idol 2023

TPO - Vượt qua các đối thủ, Hà An Huy đăng quang Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2023 với tỷ lệ bình chọn cao nhất từ phía khán giả. Các thí sinh Hà Minh và Lâm Phúc giữ vị trí á quân.

Đêm chung kết Vietnam Idol diễn ra tại TP.HCM tối 21/10, có sự khác biệt so với những mùa trước. Có đến 5 thí sinh dự thi thay vì chỉ quán quân và á quân. Sau khi công bố kết quả bình chọn của khán giả, chương trình chỉ còn lại top 3 gương mặt được yêu thích nhất, 2 thí sinh Thanh Thảo (Muộii) và Xuân Định K. Y phải dừng chân.



Sau đó, top 3 lần lượt gồm Lâm Phúc, Hà Minh và Hà An Huy tiếp tục thể hiện các ca khúc tự chọn. Cổng bình chọn bắt đầu mở và khép lại khi Hà An Huy kết thúc phần trình diễn. Như vậy, khán giả chỉ có khoảng 30 phút ngắn ngủi để bình chọn cho thí sinh mình yêu thích.

Cuối cùng, MC Đức Bảo công bố Hà An Huy là người chiến thắng với 43,7% lượt bình chọn.

Tại Vietnam Idol 2023, Hà An Huy luôn là thí sinh được giám khảo đáng giá cao ngay từ các vòng đầu. Qua từng live show, giọng ca có phong độ biểu diễn ổn định, liên tục thay đổi để phù hợp với các chủ đề mà ban tổ chức đưa ra.

So với các thí sinh còn lại, Hà An Huy cũng đa tài và có phong cách rõ rệt. Trong đêm chung kết, Hà An Huy thể hiện ca khúc do chính anh tự sáng tác tên Rơi. Màn trình diễn trẻ trung và hiện đại, nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo. Ca sĩ Mỹ Tâm khẳng định Hà An Huy còn thành công hơn trong tương lai.

Trong đêm chung kết, Hà Minh trình bày lại Giữa đại lộ đông tây – sáng tác của Hứa Kim Tuyền từng được cô thể hiện ở vòng tuyển chọn. Trong khi đó, thí sinh Lâm Phúc duy trì sở trường hát pop ballad với Tâm sự cùng người lạ (Tiên Cookie). Cả 2 đều nhận danh hiệu Á quân của Vietnam Idol 2023 nhưng MC Đức Bảo không công bố tỷ lệ bình chọn cụ thể.

Ngoài màn trình diễn của các thí sinh, đêm chung kết Vietnam Idol 2023 cũng có sự tham gia của các khách mời như Đông Nhi, Sơn Tùng M-TP, Tăng Duy Tân. Giám khảo Mỹ Tâm cũng trình bày 2 ca khúc Đừng hỏi em và Cô ấy là ai.

Sau khi được công bố chiến thắng, Hà An Huy hát ca khúc chiến thắng tên The Light - một sáng tác của giám khảo Mỹ Tâm. Đây cũng là điểm khác biệt vì các mùa trước Vietnam Idol sẽ sáng tác riêng ca khúc cho người chiến thắng chứ không dùng lại ca khúc cũ.