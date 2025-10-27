Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Gushine Electronics chính thức khánh thành nhà máy sản xuất Pin Lithium tại Hải Phòng, Việt Nam

PV

Nhà máy sản xuất pin mới của Gushine tại Hải Phòng, Việt Nam không chỉ góp phần tăng cường khả năng tự chủ và linh hoạt cho chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn mở rộng sự hiện diện quốc tế của công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ nội địa hóa tại thị trường Việt Nam. Nằm ở vị trí chiến lược giữa Hà Nội và Cảng Hải Phòng, cơ sở này có lợi thế tiếp cận hiệu quả các trung tâm logistics quốc tế.

Gushine Electronics đã chính thức khánh thành nhà máy sản xuất Pin Lithium mới tại Hải Phòng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của công ty. Nhà máy mới này giúp tăng cường năng lực khu vực, nâng cao tính linh hoạt của chuỗi cung ứng, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của Gushine đối với Việt Nam và thị trường năng lượng toàn cầu.

1-2483.jpg

Nhà máy có diện tích 22.000 mét vuông được trang bị dây chuyền sản xuất tự động và hệ thống quản lý thông minh, tập trung sản xuất các bộ Pin Lithium hiệu suất cao phục vụ cho ứng dụng công nghiệp và thương mại. Với giá trị sản lượng hằng năm ước tính khoảng 100 triệu USD, nhà máy nằm tại vị trí cầu nối giữa Sân bay Quốc tế Nội Bài và Cảng Hải Phòng, mang lại kết nối logistics toàn cầu hiệu quả.

Dựa trên nền tảng phần cứng tiên tiến và hệ thống thông minh, nhà máy cung cấp các giải pháp pin tùy chỉnh phù hợp với thông số kỹ thuật, nhu cầu hiệu suất và các tình huống ứng dụng khác nhau. Mô hình "sản xuất theo đơn đặt hàng" này đảm bảo khả năng thích ứng với các điều kiện đòi hỏi khắt khe.

Ông Meng Hui, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Gushine, cho biết: "Nhà máy tại Việt Nam là một bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu của chúng tôi. Cơ sở này tăng cường an ninh chuỗi cung ứng và hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường quốc tế". Ông nói thêm: "Chúng tôi cam kết tuân thủ và đổi mới, nỗ lực thiết lập một chuẩn mực ngành mới tại Việt Nam".

Nhấn mạnh trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, ông Meng Hui cho biết: "Nhà máy sẽ tạo ra hàng trăm việc làm cho người lao động tại địa phương. Thông qua các chương trình đào tạo và chuyển giao khoa học kỹ thuật, chúng tôi hướng tới cùng phát triển với đất nước Việt Nam".

Nhà máy dự kiến sẽ tạo ra 400-500 việc làm trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kiểm soát chất lượng. Gushine sẽ tiếp tục đầu tư vào phát triển nhân viên và các sáng kiến cộng đồng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho khu vực.

Với việc nhà máy tại Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động, Gushine nâng cao khả năng cung cấp các giải pháp pin lithium toàn diện - từ thiết kế và chế tạo mẫu thử cho đến sản xuất hàng loạt - phục vụ cho các ngành trên toàn cầu. Công ty sẽ mở rộng công suất sản xuất theo từng giai đoạn, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và thúc đẩy ứng dụng năng lượng hiệu quả, tin cậy trên toàn cầu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.gushine.com/en/

Gushine Electronics cung cấp giải pháp pin lithium tùy chỉnh cho thiết bị cầm tay công nghiệp, phần cứng thông minh, giải pháp năng lượng nhẹ/robot, và hệ thống lưu trữ năng lượng. Với 6 văn phòng toàn cầu và 2 nhà máy sản xuất tại Trung Quốc và Việt Nam, Gushine cung cấp các giải pháp nguồn năng lượng sáng tạo, chất lượng cao và đáng tin cậy cho các đối tác trên toàn thế giới.

#Gushine Electronics

