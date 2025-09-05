Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Gợi ý mặt tiền vuông vức cho nhà cần tránh nóng hướng Tây

Thúy Hiền
TPO - Dự án nằm ở cao nguyên Kon Tum, nơi dòng sông Đăk Bla bồi đắp phù sa màu mỡ. Ngôi nhà được xây dựng trên một khu đất có diện tích 8,4x56m, tại một trục đường đang phát triển.

Việc xử lý hình khối và cấu trúc mặt đứng 2 lớp, giúp không gian ở tránh được bức xạ trực tiếp từ hướng tây nhưng vẫn tràn ngập ánh sáng và thông gió tự nhiên.

02-times-house-1.jpg
03-times-house.jpg

Từ cổng vào là một khoảng lùi kết hợp cây xanh, nhằm giảm bớt tác động của tiếng ồn và khói bụi.

11-times-house.jpg
07-times-house.jpg
Chức năng đầu tiên là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình, một khoảng thông tầng lớn được kết nối với không gian đọc sách và phòng thờ phía trên. Ở đây, các khe nắng thay đổi liên tục và di chuyển trong ngày, giúp ngôi nhà thêm phần sống động và hấp dẫn.06-times-house.jpg
13-times-house.jpg

Việc sử dụng tường gạch mộc, gốm thủ công, gỗ tự nhiên kết hợp với mảng ngói âm dương chịu sương gió, làm không gian trở nên gần gũi và mộc mạc. Đâu đó, mang chút sắc màu dữ dội, đặc trưng của dải đất cao nguyên này.

14-times-house.jpg
16-times-house.jpg
17-times-house.jpg

Tại công trình có một chiếc giếng cổ đã tồn tại qua rất nhiều thế hệ, nhằm tạo ra một không gian mở thật ấm cúng, giúp kết nối giữa con người với thiên nhiên, giữa các thành viên trong gia đình mà không phá vỡ đi sự riêng tư của họ. Các không gian được bố trí xung quanh giếng cổ, như một dòng chảy xuyên suốt công trình.

18-times-house.jpg
20-times-house.jpg
22-times-house.jpg

Hệ thống lam gỗ, gạch thông gió, giếng trời giúp các khối chức năng dễ dàng tiếp cận tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư cho từng không gian.

26-times-house-2.jpg
29-times-house.jpg
28-times-house.jpg
32-times-house.jpg

Sau cùng là một sân cỏ rộng rãi, nơi vui chơi của những đứa trẻ và là nơi để tụ tập, quây quần với người thân, bạn bè.

33-times-house.jpg

Công trình mang dáng dấp của cả không gian và thời gian. Sự kết nối của hiện tại, quá khứ và tương lai, giữa con người với con người, con người với môi trường xung quanh là giá trị cốt lõi mà công trình mang đến.

Thúy Hiền
X11 Design Studio
#Nhà ở #Nhà liền kề

