Kinh tế

Google News

GLEA kết hợp LUG ra mắt bộ sưu tập da thật 2026: 'Chạm chất thật – Khắc dấu hành trình'

P.V

Chuỗi cửa hàng phụ kiện da nam GLEA vừa phối hợp với hệ thống bán lẻ LUG triển khai loạt sự kiện trải nghiệm cuối năm, đánh dấu sự ra mắt bộ sưu tập da thật 2026 của thương hiệu Country Hide. Đây được xem là một trong những hoạt động nổi bật của ngành phụ kiện dịp Giáng sinh và Tết 2026.

Ra mắt bộ sưu tập da bò thiên nhiên 100%

Trong nhiều năm qua, Country Hide được biết đến là thương hiệu theo đuổi chất liệu da thật nguyên bản. Ở mùa lễ hội 2025–2026, thương hiệu tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập mới sử dụng 100% da bò tự nhiên nhập khẩu, kết hợp với thiết kế hiện đại hơn dành cho các quý ông thành thị tạo nên một sản phẩm phụ kiện chất lượng bền bỉ với thời gian.

Theo đại diện GLEA, mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập đều được chế tác thủ công theo tinh thần “Own Your Journey”, hướng đến nhóm khách hàng nam giới ưa chuộng sự bền bỉ, chỉn chu và phong cách sống tinh tế.

image001-3184.png

Chuỗi ưu đãi lớn nhất trong năm

Song song ra mắt bộ sưu tập mới, GLEA và LUG tổ chức chuỗi sự kiện “Chạm chất thật – Khắc dấu hành trình”, mang đến trải nghiệm trực tiếp về chất liệu da thật, dịch vụ khắc tên cá nhân hóa và nhiều phần quà giới hạn.

image003-7221.jpg

Timeline & địa điểm sự kiện

Thời gian
 Địa điểm
 Hoạt động
15/11 – 20/11
 Lotte Mall Tây Hồ
 Mở màn sự kiện, tặng 1.000 ví namecard da bò tự nhiên Đông Âu, dịch vụ khắc tên miễn phí.
20/11 – 30/11
 Echolac Store Long Biên – Tầng 2
 Khắc tên cá nhân hóa ví da; khách tham dự scan QR để đăng ký nhận quà giới hạn.
25/11 – 05/12
 Vincom Royal City
 Ưu đãi “Deal quốc tế chỉ từ 1.388K”.
20/11 – 20/12
 Vincom Bà Triệu
 Ưu đãi thành viên, tặng bình Hydro cao cấp từ USA; ra mắt không gian Camping Discovery Store.
Cùng thời điểm, song song trên toàn hệ thống LUG và GLEA
 Time City, Vincom 3/2, Diamond Plaza, Cửa hàng LUG Dân Chủ, Cửa hàng Kha Vạn Cân, Hùng Vương Plaza, Cửa hàng Nguyễn Trãi…
 Tặng phụ kiện du lịch; quà Disney cho trẻ em; triển khai chương trình CSR “Vali yêu thương” dành cho sinh viên và công nhân viên.

Da thật – Giá trị tạo nên khác biệt

Theo GLEA, da bò tự nhiên nguyên miếng mang lại độ bền cao, vân da tự nhiên, khó trùng lặp và trở nên bóng đẹp theo thời gian sử dụng. Các chi tiết trong bộ sưu tập lần này được hoàn thiện bởi đội ngũ nghệ nhân có kinh nghiệm, tập trung vào những đường cắt chính xác, mũi khâu thủ công và phom dáng hiện đại, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày của nam giới.

Kỳ vọng tạo dấu ấn thời trang 2026

GLEA cho biết chuỗi sự kiện “Chạm chất thật – Khắc dấu hành trình” không chỉ quảng bá bộ sưu tập mới mà còn nhằm xây dựng thói quen trải nghiệm sản phẩm da thật cho khách hàng. Thông qua hoạt động khắc tên, check-in và ưu đãi đặc quyền, thương hiệu kỳ vọng đây sẽ là khởi đầu cho các chương trình dài hạn trong năm 2026.

image005-2559.jpg
P.V
#da thật #Country Hide #GLEA #LUG

