Giới trẻ "bắt trend" chạy vào lòng ông bà, ai xem cũng xúc động nhớ lại tuổi thơ

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Trong dịp Tết vừa qua, giới trẻ đưa trào lưu "chạy vào lòng ông bà" hot trở lại, tạo nên những khoảnh khắc ấm áp khiến netizen “rưng rưng” cảm động.

Khi lên mạng xã hội TikTok những ngày này, không khó để bạn bắt gặp hàng loạt clip viral khoảnh khắc đại gia đình “bắt trend” "chạy vào lòng ông bà". Ông bà ngồi ở vị trí trung tâm và con cháu sẽ chạy ùa vào ôm chầm lấy “bầu trời tuổi thơ” của mình, tạo nên khung cảnh sum họp vô cùng ấm áp.

z7561094005163-842c5c86dd97ea5c25ec603ff71f8534.jpg
﻿z7561094002591-051d69cebeac1ff9c0ad0fcfb934e183.jpg
Trend "chạy vào lòng ông bà" được đông đảo các bạn trẻ hưởng ứng, tạo nên khung cảnh ngày Tết vô cùng ấm áp.

Được biết, trào lưu này từng một thời “làm mưa làm gió” khắp cõi mạng, thu hút đông đảo teen hưởng ứng để lưu những kỷ niệm thanh xuân đáng nhớ như ngày bế giảng, cảnh chia tay lớp học, nhóm bạn thân nhiều năm... Và mùa Tết năm nay, trào lưu này đã được đem trở lại với một "biến thể" khác.

Trào lưu "chạy ùa vào lòng" đã từng gây sốt để "flex" hội bạn thân. - Clip: @nau._.124
Trend "chạy đến ôm vào lòng" đã được đông đảo teen﻿ hưởng ứng trước đó trong những dịp ý nghĩa. Clip: @hjh.___.j

Những thước phim vàng ấy không cần được dàn dựng công phu, bối cảnh chỉ là những địa điểm quen thuộc trong nhà và “nhân vật chính” là con cháu trong gia đình nhưng đã thu về số lượt view “khủng” cùng hàng loạt bình luận ngọt ngào: “Bao nhiêu tiền cũng không đổi lại được khoảnh khắc này”, “Gia đình cưng quá!”, “Gia tài của bà là đây chứ đâu!”, “Đơn giản nhưng lại hạnh phúc vô cùng”...

Clip:@anh.vijt
Những clip đu trend thu về hàng loạt bình luận khen ngợi từ netizen vì độ "dễ thương hết nấc" của các thành viên trong gia đình. Clip:@ntp1593

Điều khiến cho trend “chạy vào lòng ông bà” hấp dẫn người xem là khung cảnh các thế hệ trong gia đình từ nhỏ đến lớn không ngần ngại cùng nhau phối hợp nhịp nhàng. Cuộc sống bộn bề, không phải lúc nào đại gia đình cũng có thời gian tề tựu hay nói lời yêu thương trực tiếp, nên trào lưu "ôm ông bà vào lòng" trở thành "cái cớ" hợp lý để con cháu thể hiện tình yêu thương, trao cho nhau cử chỉ thân mật mà ngày thường có thể ngại ngùng không thực hiện. Những giây phút ấm áp ấy đã góp một phần ký ức quý giá, làm các bạn trong thoáng chốc nhận ra nhà là nơi luôn chào đón mọi người trở về.

image-2.jpg
Văn Thuận (tổng hợp)
