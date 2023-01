Giận vợ, chồng đốt xe máy làm cháy nhà trọ ở Bình Dương

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát) tiếp nhận tin báo có vụ cháy tại căn nhà trọ trên địa bàn nên khẩn trương đến hiện trường.

Quá trình điều tra, công an xác định, đêm 3/1, sau khi đi nhậu về, T. và vợ xảy ra mâu thuẫn tại căn nhà trọ nói trên.

Tức giận, T. đạp đổ xe máy, dùng bật lửa đốt xe. Ngọn lửa bùng phát rồi cháy lan ra nhiều vật dụng trong nhà trọ.

Vụ hỏa hoạn khiến T. bị bỏng nhẹ. 1 xe máy, 2 tủ lạnh và một số hàng hóa ở nhà bị bị hư hỏng (thiệt hại khoảng 42 triệu đồng).

Ngày 4/1, đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin, trong bốn ngày đầu năm 2023, tình hình trật tự, an toàn giao thông ổn định. Trong những ngày đầu năm, lực lượng công an tổ chức tuần tra, kiểm soát với 93 tổ công tác với 660 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Kết quả đã phát hiện, xử phạt 782 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn là cao nhất với 325 trường hợp; vi phạm tốc độ là 91 trường hợp, 70 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm. Tổng số tiền xử phạt gần 2,7 tỷ đồng, tạm giữ 393 phương tiện các loại, tạm giữ có thời hạn 273 giấy phép lái xe.