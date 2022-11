Nổ súng vào nhà hàng xóm vì mâu thuẫn

TPO - Ngày 30/11, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ một đối tượng ở xã Quý Sơn nổ súng đe dọa người trong thôn.

Trước đó, Công an huyện Lục Ngạn ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Hải Đăng (SN 1997, trú tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn) về hành vi dùng súng tự chế, nổ súng nhằm đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Do mâu thuẫn cá nhân với anh Hoàng Tuấn A (SN 2004 trú cùng thôn với Đăng), đối tượng Đăng có ý định trả thù. Sáng ngày 25/11, Đăng mang khẩu súng do Đăng tự chế đến nhà anh A. Khi đi đến cổng nhà, Đăng nhìn thấy trong sân có anh A. Lúc này, Đăng cầm súng và lấy máy lửa châm vào ngòi phát hỏa, đồng thời Đăng chĩa thẳng nòng súng hướng về phía anh A và súng nổ, nhưng may mắn không ai bị trúng đạn.

Xét thấy hành vi của Hoàng Hải Đăng có tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn chỉ đạo lực lượng tiến hành xác minh, đồng thời vận động đối tượng Đăng tự nguyện giao nộp khẩu súng. Tại Cơ quan Công an, Đăng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân. Hiện Công an huyện Lục Ngạn đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Đăng theo quy định của pháp luật.