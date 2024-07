Giám đốc Xuyên Việt Oil dùng tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu tạo quan hệ, hối lộ

TPO - "Đối với bà Mai Thị Hồng Hạnh và đồng phạm, đã sử dụng trái phép nguồn tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường vào mục đích kinh doanh và mục đích cá nhân. Ngoài ra, Hạnh đã sử dụng một phần tiền này để thiết lập các mối quan hệ, đưa hối lộ", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông tin.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 6/7, phóng viên đã đặt câu hỏi đối với đại diện Bộ Công an về diễn biến điều tra các vụ án liên quan đến lĩnh vực điện, xăng dầu; vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, vụ án Công ty CP Tập đoàn Thuận An và gần đây nhất là vụ khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trả lời, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các vụ án trên đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tập trung điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật, khi có kết quả cụ thể sẽ tiếp tục thông tin với báo chí.

Đối với vụ án Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức khác, Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can theo 5 nhóm tội danh.

Trong quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng chức danh quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thuế, ngân hàng để được cấp và gia hạn giấy phép kinh doanh xăng dầu khi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

"Đối với bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil-PV) và đồng phạm, đã sử dụng trái phép nguồn tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường vào mục đích kinh doanh và mục đích cá nhân. Ngoài ra, Hạnh đã sử dụng một phần tiền này để thiết lập các mối quan hệ, đưa hối lộ", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông tin.

Ông Tuyên cũng khẳng định, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời đang tiếp tục xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng có liên quan để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước. "Khi có thông tin, Bộ Công an sẽ cung cấp thêm cho báo chí", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nói.